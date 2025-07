IT-dienstverlener ilionx versterkt haar dienstverlening met de circulaire aanpak de ZeroWaste werkplek. Dit houdt in dat digitale en fysieke werkplekken bij klanten afvalneutraal worden ingericht en oude hardware kosteloos gedoneerd wordt. ilionx doet dit samen met partners Closing the Loop en Stichting Allemaal Digitaal.

Closing the Loop helpt bij het afvalneutraal maken van werkplekken, terwijl Stichting Allemaal Digitaal zorgt dat afgeschreven hardware een tweede leven krijgt bij mensen met een kleine portemonnee. Met dit unieke concept biedt ilionx haar klanten de mogelijkheid stappen te zetten naar een circulaire werkomgeving, waarin een positieve maatschappelijke impact van werkplekken wordt gerealiseerd.

Afvalneutrale werkplekken

In samenwerking met social enterprise Closing the Loop verkleint ilionx de milieu-impact van werkplekken volgens het ‘One for One’-principe: voor elke in beheer genomen werkplek, laptop of telefoon wordt eenzelfde hoeveelheid e-waste ingezameld en gerecycled uit Afrikaanse landen. Klanten die hieraan meewerken, ontvangen jaarlijks een rapport met inzicht in het aantal ingezamelde en gerecyclede kilo’s e-waste, teruggewonnen zeldzame metalen en de creatie van lokale werkgelegenheid. Om klanten te stimuleren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen via dit initiatief, neemt ilionx de helft van de kosten van afvalcompensatie voor haar rekening. Dit verlaagt de drempel voor klanten om werkplekken afvalneutraal te maken en samen met ilionx bij te dragen aan duurzaamheid.

Donatie van afgeschreven hardware

ilionx kijkt niet alleen naar het creëren van een nieuwe duurzame werkplek, maar ook naar de IT-restwaarde. Wanneer klanten bij ilionx een nieuwe werkplek afnemen, blijft er vaak oude apparatuur over die niet langer nodig is. In samenwerking met Stichting Allemaal Digitaal wordt de hardware gedoneerd aan mensen voor wie toegang tot digitale middelen niet vanzelfsprekend is. Op deze manier draagt ilionx samen met haar klanten actief bij aan digitale inclusie in Nederland. Stichting Allemaal Digitaal zorgt kosteloos voor gecertificeerde dataverwijdering volgens internationale protocollen. Klanten ontvangen hiervan een data wipe-certificaat, een rapportage van het testen én een impactrapportage over de bestemming van de hardware.

Jorick Bots, Manager Duurzaamheid & MVO bij ilionx, vertelt: “Bij ilionx willen we impact maken die verder reikt dan onze eigen bedrijfsvoering. Voor de verduurzaming van onze eigen hardware werkten we al samen met Closing the Loop en Stichting Allemaal Digitaal. Daarom zijn we ook met deze partijen in gesprek gegaan om onze klanten te helpen verduurzamen. Closing the Loop zit aan het begin van het circulaire proces.”

“Via hen doen we meer dan alleen het compenseren van digitale en fysieke werkplekken; aan de hand van het circulaire businessmodel voor afvalcompensatie maken we samen met klanten impact en zorgt onze bijdrage ervoor dat Closing the Loop kan toewerken naar lokale recyclingoplossingen in Afrika. Zo dragen we bij aan verantwoord recyclen. Met Stichting Allemaal Digitaal maken we de cirkel rond en leveren we een maatschappelijke bijdrage binnen Nederland. Afgeschreven hardware die overblijft, komt op een plek terecht waar het écht nodig is. Naast het circulair en afvalneutraal maken van de fysieke werkplekken, gaan we ons de komende jaren ook richten op het verder reduceren van de ecologische voetafdruk van digitale werkplekken. Op deze manier zetten we samen met onze partners én klanten concrete stappen richting een circulaire economie.”