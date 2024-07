Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Waste-to-product bedrijf Renewi en GreenCycl tekenen een samenwerkingsovereenkomst. De pilot, die twee jaar geleden startte, is nu omgezet in een structurele samenwerking. Verschillende afvalstromen worden apart ingezameld en daarna verwerkt tot grondstoffen die kunnen dienen voor nieuwe medische materialen.

Metalen instrumenten, kunststof doeken en bakjes: in het operatiecentrum van het UMCG worden dit soort materialen sinds twee jaar apart ingezameld. Wat begon als pilot, is inmiddels helemaal geïntegreerd in het werk. Iedereen weet precies wat waar naartoe gaat en het proces is zo ingericht dat het apart inzamelen nauwelijks extra tijd kost. Ook niet onbelangrijk in een druk operatiecentrum.

Honderden kilo’s medisch afval hergebruikt

In totaal zamelt het UMCG op deze manier jaarlijks 550 kilogram aan metalen instrumenten en 150 kilogram aan kunststof doeken in; inmiddels al vier keer zoveel dan bij de start van de pilot. ‘Door deze medische materialen uit de reguliere afvalstroom te halen, voorkomen we dat ze verbrand worden en dus verloren gaan’, vertelt duurzaamheidsmanager Charlotte Kumm. ‘Samen met de bedrijven Renewi en GreenCycl zetten we ons ervoor in om van deze materialen nieuwe producten te kunnen maken.’

Naast het operatiecentrum doet ook de afdeling Oogheelkunde mee aan het project en recent is het Simulation Center begonnen om bruikbare medische producten uit de afvalstroom te scheiden. ‘Zo hopen we steeds meer afdelingen aan te haken’, zegt Kumm. ‘Ook onderzoeken we of andere medische materialen geschikt zijn om apart in te zamelen zodat ze kunnen worden gerecycled.’

Nieuwe producten voor de zorg

Hoe meer medische materialen apart worden ingezameld, hoe beter. ‘Ziekenhuizen, klinieken en instellingen kunnen een verscheidenheid aan gebruikte medische materialen inzamelen die via ons zoveel mogelijk een nieuw leven krijgen, het liefst ook weer in de zorg’, zegt Sander Leenders, Commercieel Directeur Nederland bij Renewi. Denk bijvoorbeeld aan een instrumentenopener, gemaakt van steriele afdekdoeken, of aan bedbakjes, taperolhouders en nagelschrapers. ‘Belangrijk uitgangspunt daarbij is upcycling’, legt Leenders uit. Ervoor zorgen dat een medisch materiaal na verwerking een vergelijkbare of zelfs een betere kwaliteit heeft. ‘Door te upcyclen in plaats te verbranden, verliezen we geen waardevolle materialen.’

Joost van der Sijp van GreenCycl: ‘We werken nauw samen met de TU Delft en hogescholen. Als een ziekenhuis een idee heeft voor een nieuw product, dan kunnen we studenten vragen om daar een ontwerp voor te maken.’

Circulair en klimaatneutraal UMCG in 2035

Met 7% van de totale CO2-uitstoot in Nederland is de zorg één van de meest vervuilende sectoren. Ook produceert de zorg 4% van het afval (328 miljoen kg per jaar) en wordt in de zorg 13% van alle grondstoffen gebruikt. Het UMCG is zich hier zeer bewust van en onderneemt al veel op het gebied van duurzaamheid. Zo wordt bijna een derde van de energie opgewekt door de zon, verduurzamen ze gebouwen en hebben ze inmiddels al ruim 40 Green Teams die op hun afdeling duurzame initiatieven ontwikkelen.

‘Duurzaamheid is steeds nadrukkelijker een belangrijk criterium en zal richting geven aan alles wat we doen’, zegt UMCG-bestuurder Paulina Snijders. ‘We gaan in de hoogste versnelling want het is nu tijd voor actie. Doelen voor 2050, zoals geformuleerd in Europese Green Deals, zijn te ver weg en geven geen gevoel van urgentie. We kunnen niet meer wachten. Daarom hebben we als UMCG als ambitie om in 2035 circulair en klimaatneutraal te zijn. Initiatieven zoals deze samenwerking met Renewi en GreenCycl zijn daarin ontzettend belangrijk’.