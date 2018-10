Tweede Kamer wil aanpak vernietiging ongebruikte producten

Vandaag stemde de Tweede Kamer in met een voorstel van GroenLinks om snel met een plan te komen om effectief de grootschalige vernietiging van nieuwe en ongebruikte te producten aan banden te leggen. In Nederland gaan jaarlijks 1,2 miljoen kledingstukken door de shredder en tussen de 700 en 900 miljoen ton voedsel wordt vernietigd. Naar aanleiding van schandalen in het buitenland is het goed mogelijk dat ook in Nederland voor miljoenen euro’s aan nieuwe maar onverkochte elektronica, wasmachines en boeken wordt vernietigd. Dit terwijl Nederland als ambitie heeft om in 2030 50% minder grondstoffen te gebruiken.

GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger: ‘Het is raar om te streven naar een duurzame economie en dan op grote schaal onverkochte kleding weg te gooien. Ik ben blij dat een meerderheid van de Tweede Kamer het met me eens is dat dit echt moet stoppen.’

In juni kwam aan het licht dat Amazon in Duitsland op grote schaal retour gezonden producten vernietigt. Dagelijks werden voor tienduizenden euro’s wasmachines, matrassen en andere producten kapotgemaakt en weggegooid. Teveel gedoe om het opnieuw in te pakken of een klein gebrek te repareren.

In Frankrijk is in 2016 een wet aangenomen die supermarkten verbiedt voedsel weg te gooien. Sindsdien heeft 94% van de Franse supermarkten een convenant met een voedselbank. Daarnaast zijn ze veel slimmer gaan inkopen. Frankrijk gaat de wet ook uitbreiden naar kleding. Kröger: ‘In Frankrijk werkt een verbod op het weggooien van nieuwe producten heel goed. In Nederland zetten we nu een eerste stap, GroenLinks wil graag het Franse voorbeeld volgen.’