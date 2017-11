Twee derde Nederlandse bedrijven heeft geen kennis van circulaire economie

Ruim 67 procent van de Nederlandse bedrijven weet niet wat er met een circulaire economie wordt bedoeld. Slechts 8 procent van de ondernemingen geeft aan er volledig mee bekend te zijn. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse Nederlandse Investeringsmonitor van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) in samenwerking met onderzoeksbureau GfK, dat is afgenomen onder 870 Nederlandse organisaties. De leasebranche moet de leiding nemen in het onder de aandacht brengen van de circulaire economie.

Ten opzichte van een jaar geleden is de bekendheid met vijf procent gedaald. “Opvallende cijfers”, zegt Stephan Van Beek van de NVL. “Veel Nederlandse organisaties zeggen het milieu hoog op de agenda te hebben staan, maar de circulaire economie is blijkbaar een onbekend begrip. Als NVL is het ons doel om dit de komende jaren te verhogen en bedrijven financieel de mogelijkheid te bieden hierin de regie te nemen.” Leasemaatschappijen zijn hiervoor uitermate geschikt omdat ze ‘hardware-as-a-service’ kunnen aanbieden. Dit betekent dat niet de eindgebruiker, maar de leverancier eigenaar blijft van het object en alle aspecten hergebruikt kunnen worden wanneer deze niet meer voor het primaire doel ingezet wordt. Denk hierbij aan onderdelen van computers en servers, kopieermachines, heftrucks, industriële machines en vrachtwagens

Investeringen stijgen

Uit het onderzoek blijkt verder dat de investeringen van Nederlandse bedrijven blijven groeien. “De economie draait op volle toeren en dit zie je terug in de investeringsbereidheid van Nederlandse organisaties”, zegt Van Beek. De investeringen in bijvoorbeeld IT-hardware en bedrijfswagens zijn ten opzichte van een half jaar geleden beide met zes procent gestegen. Het percentage Nederlandse bedrijven dat aangeeft de komende jaren te investeren in IT-hardware komt uit op 44 procent. De totale investeringsbereidheid in auto’s stijgt naar 33 procent. “Dat het de economie weer voor de wind gaat, is goed maar betekent ook dat het milieu zwaarder zal worden belast. Bedrijven moeten zich bij de aanschaf van een product al bedenken hoe ze er straks weer van afkomen als het niet meer van waarde is voor de organisatie. “Wij als de leasebranche moeten dit thema dan ook hoog op de agenda zetten en onder de aandacht brengen bij alle Nederlandse organisaties.”

Tijdens de Leasing Life Conference, die wordt gehouden op 30 november in het Hotel Krasnapolsky in Amsterdam, komt onder andere de rol van leasing in circulaire businessmodellen aan de orde. “Tijdens het event worden de macro-economische trends besproken, onder meer inzake duurzaamheid, en de manier waarop de leasebranche hieraan bij kan dragen.” Dit event verzamelt de top van de Europese leasebedrijven en is voor het eerst te gast in Nederland. Nederlandse leasemaatschappijen zijn toonaangevend op het gebied van de circulaire economie.