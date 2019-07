TUI Group presenteert Duurzaamheidsverslag 2018

Met de duurzaamheidsstrategie ‘Better Holidays, Better World, die in 2015 gelanceerd werd, werkt TUI Group aan het zoveel mogelijk beperken van de negatieve gevolgen van toerisme en het versterken van de positieve effecten. Met deze strategie verduurzaamt de reisorganisatie de eigen bedrijfsvoering, de vakanties die worden aangeboden en de lokale gemeenschappen op de bestemmingen. In het jaarverslag 2018 zet TUI de behaalde resultaten van de eerste vier jaar op een rij; het aantal duurzame accommodaties is gestegen, meer reizigers boekten een duurzaam onderkomen, de CO2-uitstoot verminderde en het gebruik van plastic nam af.

Duurzame accommodaties

In 2018 had 81% van alle eigen TUI hotels en resorts een duurzaamheidscertificaat dat erkend is door de Global Sustainable Tourism Council. In 2020 moet dit aantal 100% zijn. Accommodaties met zo’n certificaat presteren zichtbaar beter op het gebied van duurzaamheid. Ze hebben gemiddeld 10% minder CO2-uitstoot dan niet gecertificeerde hotels, produceren 24% minder afval, verbruiken 19% minder water per gast en gebruiken 23% meer groene energie. En dat alles leidt bovendien tot hogere klanttevredenheidscores.

Meer reizigers in een duurzame accommodatie en op een duurzame excursie

Afgelopen jaar vierden 9,2 miljoen TUI klanten vakantie in duurzame accommodatie. De doelstelling van TUI Group is dat dit aantal in 2020 jaarlijks 10 miljoen is. Daarnaast is het aanbod van excursies die voldoen aan specifieke duurzaamheidscriteria in 2018 met 15% gestegen. Er werden afgelopen jaar zo’n 1,2 miljoen duurzame excursies georganiseerd. Dit zijn excursies waarbij de impact op het milieu geminimaliseerd wordt en waar de lokale bevolking economisch profijt van heeft.

Vermindering CO2-uitstoot

TUI zet in op continue CO2-reductie van haar vluchten door een hoge bezettingsgraad en de inzet van een moderne vloot. Ten opzichte van 10 jaar geleden is de uitstoot van alle TUI airlines binnen de groep met 11,6% verminderd. TUI fly Nederland realiseerde de afgelopen 10 jaar een reductie van 21%.

Plastic reductie

Aan het einde van 2018 heeft TUI Group in totaal 140 miljoen ‘single-used-plastics’ verwijderd. Het streven is om dit eind 2020 verhoogd te hebben naar 250 miljoen. Initiatieven die bijgedragen hebben aan dit resultaat zijn het verwijderen van 112 miljoen plastic wegwerp items in hotels, de lancering van speciale richtlijnen voor hotels voor het reduceren van plastic en het plastic reductieplan bij TUI Cruises.

TUI Care Foundation

In een jaarverslag over duurzaamheid kan de onafhankelijke stichting van TUI Group niet onvermeld blijven. Het aantal programma’s dat gesteund wordt door TUI Care Foundation is in 2018 verder uitgebreid. Dit zijn altijd samenwerkingen en projecten die betere mogelijkheden bieden voor jongeren en bijdragen aan de ontwikkeling van vakantiebestemmingen. Zo werden er TUI Academies opgezet in landen als de Dominicaanse Republiek, Marokko en Vietnam. Met een opleiding aan de TUI Academy krijgen jongeren in de betreffende landen de kans een professionele opleiding te volgen en zo een betere toekomst op te bouwen. Daarnaast zijn er programma’s gestart die als doel hebben lokale gemeenschappen economisch te laten profiteren van het toerisme. Deze projecten zijn onderdeel van het TUI Cares programma en zijn veelal gericht op het duurzaam produceren van lokalen wijnen en specerijen. Vakantiegangers kunnen bij hun boeking of aan boord van een TUI fly vlucht een donatie doen aan TUI Care Foundation. 100% van de donaties komt ten goede aan de programma’s op de bestemmingen. De administratieve kosten van de stichting worden volledig door TUI gedragen.

Ontwikkeling strategie 2020-2030

Melvin Mak, Manager Sustainability TUI Benelux over de behaalde resultaten:“De resultaten van het afgelopen jaar zijn veelbelovend en we zijn trots dat wij vanuit Nederland en België hier een belangrijke bijdrage aan hebben kunnen leveren. Deze laatste anderhalf jaar van de huidige strategie zullen we ons focussen op het behalen van onze ambities. Parallel daaraan starten we de ontwikkeling van TUI’s 2020-2030 duurzaamheidsstrategie. Het beloven interessante jaren te worden waar duurzaamheid nadrukkelijker naar de voorgrond komt.”

