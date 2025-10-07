De snelgroeiende start-up Toys Up is – sinds de winst van de Haarlemse Innovatieprijs eind vorig jaar – Haarlem aan het veroveren met pre-loved speelgoed. Met de feestdagen in het vooruitzicht worden ouders en kinderen vanaf volgende week actief meegenomen in de wereld van circulair speelgoed. Op verschillende kindvriendelijke hotspots zoals het Kweekcafé, Lieneloe, Spruit en de Wereld van Jansje organiseert Toys Up workshops, inlever- en verkoopacties en een Sinterklaas-speurtocht. Zowel ouders, kinderen als winkels krijgen op deze manier de mogelijkheid mee te bouwen aan een pre-loved en toekomstproof speelgoedwereld.

Speelgoed met een verhaal

Speelgoed is leuk, en belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Alleen is er teveel, en wordt het te snel weggegooid. Wereldwijd belandt 80% van het speelgoed in de verbrandingsoven of in de oceaan.*

”Gelukkig kan het anders”, zegt Nanda Slikkerveer, oprichter van Toys Up. ”Kwalitatief speelgoed verliest nooit zijn waarde. Gebruikt speelgoed “pimpen” wij zo, dat je het weer cadeau kan geven en dat het niet te onderscheiden is van nieuw speelgoed. 64% van de ouders kiest om allerlei redenen niet voor gebruikt speelgoed**, terwijl het voor kinderen niet uitmaakt of er al eerder mee gespeeld is. Wij zijn er trots op dat we jaarlijks honderden kilo’s houten speelgoed, Lego en Duplo redden van de afvalberg en klaarmaken voor een nieuw avontuur. We beginnen nu samen met Haarlem – waar we afgelopen jaar de innovatieprijs hebben gewonnen – om speelgoed met een verhaal verder op de kaart te zetten. Op naar bewuste, circulaire feestdagen!”

Kinderen bouwen circulaire toekomst

Tijdens verschillende workshops die Toys Up samen met Loco Concepts op meerdere hippe Haarlemse plekken organiseert, kunnen kinderen tussen de 3 en 12 jaar letterlijk met Lego en Duplo bouwen aan een circulaire toekomst. Het geeft deze jonge generatie en hun ouders de kans om te ontdekken hoe waardevol hergebruik is. Rondom de intocht van Sinterklaas – wanneer speelgoed hét gespreksonderwerp van de dag is – brengt Bricky (het boegbeeld van Toys Up) circulair speelgoed nog extra onder de aandacht door een speurtocht op te zetten met Lego-steentjes in de Gouden Straatjes van Haarlem.

Ouders en kinderen kunnen vanaf 15 oktober eigen pre-loved speelgoed (Lego, Duplo en houten speelgoed) inleveren op de deelnemende Haarlemse locaties. Ter plekke of online kan er weer Toys Up speelgoed worden teruggekocht. Zo is de cirkel rond.

*Bron: Ellen Mc Arthur Foundation

**Bron: Onderzoek door Panelwizard in opdracht van Marktplaats, november 2024