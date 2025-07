Bij de nieuwe COA-asielopvanglocatie in Zaandam heeft Equans met succes een innovatieve energieoplossing gerealiseerd die uitbreiding van de netaansluiting overbodig maakt. Door het reële energieverbruik beter in te schatten en dankzij een geïntegreerde totaaloplossing, is het benodigde piekvermogen met 55% teruggebracht — van een geschatte 3.6 MW naar slechts 2 MW. De opvanglocatie is daarmee verzekerd van een stabiele energievoorziening, ondanks de beperkte netcapaciteit in de regio.

Maximale inzet, minimale netbelasting

De opvanglocatie in Zaandam vroeg initieel om een vermogen van 3.6 MW, terwijl er slechts een aansluiting van 550 kW beschikbaar was. Gezien de netcongestie in het gebied en de maatschappelijke urgentie van de opvang, was snel schakelen noodzakelijk. Equans voerde een uitgebreid energieprofiel onderzoek uit en bracht op basis daarvan het benodigde piekvermogen van 3.6 naar 2 MW omlaag.

Dankzij de inzet van synthetische brandstoffen en zonne-energie wordt de CO₂ én stikstof uitstoot bovendien beperkt. En met de inzet van de batterijopslag is de locatie beter in staat om de afname van het net te optimaliseren om zo op latere momenten pieken in de vraag op te kunnen vangen én ervoor te zorgen dat de generatoren zo min mogelijk aanstaan.

Steven Breuker vastgoedregisseur ontwikkeling COA: “Bij een complex project zoals het aansluiten van twee drijvende gebouwen voor 1.000 asielzoekers hoort een innovatieve betrouwbare oplossing. Met de oplossing die Equans heeft geïmplementeerd zijn wij ervan overtuigd dat wij de uitstoot van stikstof kunnen minimaliseren en dat continuïteit geborgd is”.

Duurzaam én schaalbaar

Nadat Equans een uitgebreid energieprofiel onderzoek uitvoerde ging Equans ook in gesprek met de netbeheerder om te kijken of flexibiliteit mogelijk was. En in overleg met de gemeente Zaanstad kwamen we tot een algemene transportovereenkomst, in vaktermen een Non Firm ATO. Equans heeft dit gecombineerd met een geïntegreerde ‘smart microgrid’ oplossing, bestaande uit:

3 x 675 kVA HVO-generatoren (duurzame synthetische brandstof)

1,6 MW/ 5 MWh batterijopslag

250 kWp aan zonnepanelen

Door deze non Firm ATO hebben we op bepaalde momenten de mogelijkheid om 1700 kW uit het net te halen. Het voordeel van een non-firm aansluiting is dat we gedurende 10 maanden het volledige vermogen van 1.700 kW mogen gebruiken met uitzondering van december en januari. In deze maanden is 550 kW beschikbaar zodat ook de nieuwbouw woonwijk voldoende vermogen heeft.

Hierdoor hoeven we het smart microgrid veel minder vaak in te zetten dan wanneer we géén non-firm ATO zouden hebben gehad. Dit levert dus aanzienlijke voordelen op in termen van kosten, inzetbaarheid, betrouwbaarheid en systeemcomplexiteit. Deze combinatie garandeert bovendien een netwerkaansluiting zonder verzwaring. Omdat deze oplossing niet snel genoeg geplaatst kon worden is nu gekozen voor een systeem bestaande uit vijf generatoren, die later uitgewisseld worden met batterijen. De tijdelijke energievoorziening is opgezet voor de periode 2025–2030, met het oog op flexibiliteit, duurzaamheid en snelheid van uitvoering.

Stikstofuitstoot in Natura 2000-gebied

Omdat de locatie van het COA omringd is door meerdere Natura 2000-gebieden was er nauwelijks ruimte voor stikstofuitstoot. Daarom is zorgvuldig onderzocht hoeveel stikstof maximaal kon worden uitgestoten zonder de drempelwaarden te overschrijden. Op basis daarvan is bewust gekozen voor een combinatie van HVO-generatoren met een DeNOx-installatie, en het gebruik van synthetische brandstoffen (in plaats van fossiele diesel) in combinatie met AdBlue (ureum). Bovendien is ervoor gekozen om bunkerschepen in te zetten – in plaats van conventioneel tanken met vrachtwagens. -Deze totaalaanpak heeft ervoor gezorgd dat de uitstoot tot een absoluut minimum is beperkt, namelijk tot wat strikt noodzakelijk was.

COA als koploper in energiemanagement

Met het COA Energie Masterplan toont het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) visie op energiezekerheid in een tijd van maatschappelijke druk, tijdsdruk én netbeperkingen. Door vooruit te kijken en samen met Equans te investeren in innovatieve oplossingen wordt opvang mogelijk gemaakt zonder overbelasting van het net.