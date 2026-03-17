Tork, een merk van Essity en wereldwijd marktleider in professionele hygiëne, kondigt vandaag aan dat het de rapportage van CO₂‑gegevens binnen het Europese productportfolio aanzienlijk heeft uitgebreid. Daarnaast heeft het de CO₂-voetafdruk van verschillende producten substantieel gereduceerd, met verlagingen tot 22%.¹ Deze stap komt op een moment dat Europese bedrijven toenemende druk ervaren om te voldoen aan de doelstelling van de Europese Green Deal om in 2050 klimaatneutraal te zijn, evenals aan andere regelgeving.

Transparantie over de volledige levenscyclus

Tork verbetert de CO₂‑meting en -rapportage door CO₂‑data te volgen gedurende de volledige levenscyclus: van grondstoffen tot elk afzonderlijk productgebruik en tot het einde van de levensduur. Deze brede aanpak stelt klanten in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over de milieu-impact van hygiëneproducten op al hun locaties, van sanitaire ruimtes tot foodservice‑omgevingen en onderhoudswerkzaamheden.

Sarah Murcia Bromberg, Sustainability Customer Marketing Manager bij Essity, legt uit waarom deze transparantie belangrijk is: “CO₂-data zijn voor ons meer dan een milieumaatstaf, ze zijn een manier om de bedrijfsprestaties van onze klanten te verbeteren. Duurzaamheid is voor bijna 85% van de bedrijven een doorslaggevende factor bij aankoopbeslissingen. We kijken daarom naar de volledige levenscyclus: van efficiënte productie en lager energieverbruik, minder afval en slimmere verpakkingen. Onze verbeteringen worden zo direct de verbeteringen van onze klanten.”

Meetbare impact: CO₂-reductie in het kernassortiment

Sinds oktober 2025 gebruikt Essity hernieuwbare energie voor de productie van een selectie papieren Tork handdoeken. Deze stap helpt klanten om de CO₂-voetafdruk van hun dagelijkse hygiëneproducten direct te verkleinen, zonder in te leveren op kwaliteit. De belangrijkste producten2 zijn:

Tork PeakServe® Continu™ Handdoeken: 22% CO₂-reductie;1

Tork Matic® Handdoekrollen: 21% CO₂-reductie;3

Tork exelCLEAN® Biobased-doekenassortiment: 17% lagere voetafdruk ten opzichte van standaard reinigingsdoeken;4

Tork Xpressnap® servetten: 14% CO₂-reductie.5

Extra ondersteuning via Focus4 Sustainability

Om klanten nog beter te ondersteunen in hun duurzaamheidsinitiatieven, heeft Tork het Tork Focus4 Sustainability‑platform uitgebreid met nieuwe tools en middelen die duurzaamheid eenvoudiger maken:

Eenvoudiger kiezen:

Productinformatie en infographics maken de duurzaamheidsvoordelen inzichtelijk voor facility managers. Voor bepaalde producten, zoals servetten en handdoeken, zijn CO₂-gegevens6 per gebruik beschikbaar. Dit maakt het maken van realistische productvergelijkingen mogelijk.

Eenvoudiger rapporteren:

Met de Focus4 Sustainability Datatool krijgen bedrijven snel toegang tot relevante productinformatie voor offertes en aanbestedingen. De tool bevat nu uitgebreide informatie, zoals duurzaamheidskeurmerken, composteerbare producten, certificeringen van externe papierfabrieken en producten en een recycling score (RecyClass score).

Eenvoudiger navigeren in wetgeving:

De gratis online opleidingsmodules van de Tork Sustainability Academy bevatten gratis trainingen over Europese wet- en regelgeving en praktische stappen richting CO₂-reductie.

“Duurzaamheid stimuleert de bedrijfsresultaten,” vervolgt Sarah Murcia Bromberg. “Het is wat klanten verwachten, wat medewerkers belangrijk vinden en wat wetgeving steeds vaker vereist. Met de duurzame oplossingen van Tork helpen we organisaties om aan deze vraag te voldoen én hun resultaten te versterken.”

Alle reducties van de CO₂-voetafdruk werden berekend via door derden beoordeelde cradle-to-grave levenscyclusanalyses (LCA) en vergeleken met de uitstoot van producten voor de aankoop van duurzame elektriciteit.