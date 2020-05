Too Good To Go nu ook open voor boeren voor overtollige producten

Normaal gesproken kunnen restaurants, supermarkten, bakkerijen en andere winkels die aan het einde van de dag eten over dreigen te houden via de Too Good To Go-app in contact komen met consumenten. Ondernemers bieden pakketjes met eten aan wat anders weggegooid zou worden en consumenten kunnen dit via de app aanschaffen en ophalen bij de winkel. Too Good To Go opent nu voor het eerst het platform ook voor boeren.

Joost Rietveld, Country Director bij Too Good To Go: “We merken dat steeds meer boeren contact met ons opnemen voor advies. Ze zien hun overschotten toenemen en willen de producten voor geen goud verloren laten gaan.” Door eerst kleinschalig een aantal boeren, telers en kwekers aan te sluiten op de app heeft Too Good To Go feedback vanuit de community verzameld. “Je wil natuurlijk wel dat er animo voor is,” vervolgt Joost. De eerste reacties waren positief. “We zagen dat consumenten enthousiast zijn over de Magic Boxen die aangeboden werden. Daarom kunnen we nu met een gerust hart alle boeren de mogelijkheid geven hun overschotten aan te bieden via de app.”

Kwekers, telers en boeren die normaal gesproken leveren aan horeca, groothandels, evenementen of pretparken staan voor een uitdaging. De vraag is zo buitengewoon onvoorspelbaar dat overschotten ontstaan. Ook John Verbruggen van Verbruggen Paddestoelen herkent dit. Hij zag met pijn in zijn hart in de eerste weken van de crisis 8.000 kilo biologische oesterzwammen verloren gaan. De kweker heeft inmiddels zijn productie met ⅔ terug moeten schroeven. Door de onvoorspelbare vraag bekijkt hij nu per dag hoeveel zwammen hij over dreigt te houden. Eerder kon hij dat wekelijks doen. John Verbruggen: “Het doet zeer om producten waar zoveel passie in zit, weg te moeten gooien. Maar je wordt ook creatief. Ik ben snel op zoek gegaan naar alternatieve manieren om mijn mooie paddenstoelen alsnog te verkopen.” Overgebleven zwammen verkoopt hij nu aan consumenten via Too Good To Go. De anti-verspillingsapp opent voor het eerst ook het platform voor boeren. En dat is een succes. “Het is voor mij een nieuwe manier van ondernemen, maar het helpt me om toch nog honderden kilo’s te redden,” aldus John. Buurtbewoners kunnen online kijken wat er aangeboden wordt, een bestelling plaatsen en tussen 13:00 en 17:00 uur het erf in Erp oprijden voor een tasje met biologische oesterzwammen.

‘Koop Onze Oogst’

Via de Facebookactie ‘Koop Onze Oogst’ van boerenorganisaties ZLTO, LLTB en LTO-Noord, zijn oesterzwamkwekers John Verbruggen en Mariëlle van Lieshout met Too Good To Go in contact gekomen, net als Irene van Leeuwen van Landbouwbedrijf de Schipper die in Wemeldinge en Colijnsplaat aardappelen verkoopt via de app. Marjon Krol, ZLTO projectleider Koop Onze Oogst: “We denken dat Too Good To Go voor meer boeren en tuinders een uitkomst kan zijn. Voor sommige boeren is Too Good To Go een interessant nieuw afzetkanaal; voor anderen is het vooral fijn dat ze minder producten hoeven weg te gooien die ze door de Coronacrisis niet kunnen verkopen.”

Foto: Oesterzwammenkweker John Verbruggen met zijn biologische oesterzwammen