TNO, Perovion Technologies en Lift PV gaan intensief samenwerken aan de verdere ontwikkeling én productie van flexibele perovskiet zonnepanelen. Met steun van het Nationaal Groeifonds en SolarNL bouwen de partijen, samen met partners Kalpana Technologies, SparkNano, en Taylor, aan een Nederlandse waardeketen voor lichtgewicht flexibele energieoplossingen.

De samenwerking, die in een Joint Development Agreement is vastgelegd, richt zich op het doorontwikkelen van flexibele perovskiet zonnecellen tot gecertificeerde, duurzame modules die geschikt zijn voor commerciële toepassingen. Denk aan lichtgewicht zonnepanelen voor daken van bedrijfsgebouwen, gevels, infrastructuur, voertuigen en andere locaties waar traditionele zonnepanelen niet of moeilijk toepasbaar zijn. De ambitie is om binnen enkele jaren marktintroductie te realiseren en richting 2030 commerciële productie in Nederland op te bouwen.

“Met SolarNL zetten we een belangrijke stap om flexibele perovskiet-zonneceltechnologie van het lab naar industriële toepassing te brengen. De samenwerking met Perovion en LiftPV verbindt technologieontwikkeling direct met opschaling en marktintroductie.” – Mark Overwijk, Directeur Energievoorziening TNO

Belang voor energietransitie en strategische autonomie

Flexibele perovskiet technologie speelt een sleutelrol in de versnelling van de energietransitie. Door het lage gewicht, het beperkte materiaalgebruik en de brede toepasbaarheid kan zonne-energie op veel meer plekken worden geïntegreerd dan met de rigide conventionele zonnepanelen. Daarmee draagt deze innovatie direct bij aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving, infrastructuur en mobiele toepassingen alsook aan het behalen van nationale en Europese klimaatdoelstellingen.

De Nederlandse markt voor dit type zonnepanelen alleen al wordt in de komende jaren geschat op meerdere gigawatt, met toepassingen in onder meer gebouw geïntegreerde zonne-energie, logistiek vastgoed, infrastructuur, mobiliteit en off-grid energiesystemen. Door kennis, productiecapaciteit en intellectueel eigendom in Nederland te verankeren, willen de partijen de afhankelijkheid verkleinen van buitenlandse toeleveringsketens en versterken zij de technologische koppositie en competitiviteit van Europa.

Complementaire expertise als basis

TNO, Perovion en LiftPV brengen ieder hun eigen, complementaire rol in binnen de waardeketen voor flexibele perovskiet zonnepanelen. TNO heeft meer dan tien jaar ervaring in perovskiet zonnecelonderzoek en beschikt over geavanceerde faciliteiten voor flexibele dunne-filmtechnologie en opschaling, waaronder roll-to-roll processen en spatial ALD-technieken. TNO ontwikkelt een complete roll-to-roll pilotlijn voor de productie van perovskietcellen, zodat deze technologie op grotere schaal kan worden toegepast.

Perovion, een spin-out gebaseerd op TNO-technologie, richt zich op de industrialisatie van de front-end perovskiet celtechnologie: de productie van de actieve zonnecelstack op flexibele folie. Perovion werkt daarbij aan schaalbare roll-to-roll productieprocessen en aan de toekomstige levering van perovskietcellen aan module-integratiepartners.

LiftPV richt zich op de verdere verwerking van de perovskietcellen tot complete, robuuste en gecertificeerde zonnepanelen. Het bedrijf bouwt voort op ruim 25 jaar ervaring met industriële roll-to-roll productie van flexibele zonnepanelen en beschikt over uitgebreide kennis van module-ontwerp, encapsulatie en certificering.

Door deze rollen te combineren, ontstaat een geïntegreerde aanpak waarin technologieontwikkeling, industrialisatie en marktvalidatie parallel kunnen worden versneld. De samenwerking moet de basis leggen voor een Nederlandse productieketen voor flexibele perovskietzonnepanelen.

“Perovion bouwt aan de industriële basis voor grootschalige roll-to-roll productie van flexibele perovskietzonnecellen. Met SolarNL kunnen we deze unieke Nederlandse technologie versneld industrialiseren en samen met LiftPV naar de markt brengen.” – Stefan van de Beek, CEO Perovion

SolarNL als versneller

Het Nationale Groeifonds (NGF) heeft binnen SolarNL een subsidie toegekend van 49 miljoen euro voor de doorontwikkeling van deze innovatie. De samenwerking sluit aan bij bredere nationale investeringen in zonne-innovatie en is gericht op het versterken van de volledige waardeketen: van onderzoek en pilotproductie tot commerciële fabricage. Naast TNO, LiFT en Perovion zijn ook Kalpana, Sparknano en Taylor aangesloten bij het project.

“LiFT PV heeft een lange ervaring in roll to roll zonnefolie productie. Deze nieuwe samenwerking gaat een versnelling brengen in de uitrol van robuuste marktklare oplossingen voor het verder versnellen van de energietransitie en daarmee energie onafhankelijkheid.” – Simon Bambach, CEO LiftPV

Over Perovion

Perovion Technologies is een Nederlandse deeptech onderneming die flexibele perovskietzonneceltechnologie industrialiseert. Het bedrijf richt zich op de front-end van de waardeketen: de productie van de actieve perovskietzonnecelstack op flexibele folie via schaalbare roll-to-roll processen.

Over LiftPV

LiftPV is een Nederlandse technologieontwikkelaar gespecialiseerd in flexibele zonnepanelen en industriële roll-to-roll productie. Het bedrijf werkt aan de commercialisering van perovskiet zonne-energie en wil zich positioneren als toonaangevende leverancier van flexibele zonne-oplossingen voor Europa. Aandeelhouders van LiFT PV zijn: De Engh, VP Capital, Lamina, Fortescue en InvestNL