Met een eigen stichting, B Corp certificering (2019) en ‘Mother Nature’ als CEO herschrijft het missiegedreven Blyde Benelux al jaren de spelregels van de creatieve sector. Dit jubileumjaar grijpt het impact communicatie- en PR-bureau aan voor een nieuwe website, look and feel en aangescherpte positionering. Na een decennium is de missie om business in te zetten als een force for good onverminderd overeind. In lijn met de aangescherpte positionering introduceert Blyde Benelux de MOVE theory: een strategisch kompas dat maatschappelijke dynamiek, gedragswetenschap en veranderpsychologie vertaalt naar communicatie die raakt. Hierdoor komen doelgroepen – binnen én buiten de bubbel – in beweging. Blyde Benelux creëert campagnes die zorgen voor een positieve beweging voor merken en (publieke) organisaties waaronder Patagonia, Collectief Natuurinclusief, Too Good To Go, PWN, milieudefensie en The Flower Farm.

Met tien jaar succesvol pionieren als impact communicatie- en PR-bureau op de teller, is Blyde Benelux meer dan ooit vastberaden om broodnodige transities te versnellen. Of het nu gaat om mentale gezondheid, nature-based solutions, een plantaardige en rechtvaardige voedseltransitie, natuurherstel en -beheer of het verstevigen van sociale cohesie in buurten. Lorette der Kinderen, medeoprichter van Blyde Benelux constateert: “Toen we tien jaar geleden begonnen, wilden we laten zien dat bedrijven maatschappelijke waarde kunnen toevoegen. In dat decennium is er veel veranderd: a-sociaal ondernemen is vandaag de dag niet alleen moreel onhoudbaar, maar ook economisch onverstandig. Kapitaalstromen bewegen richting oplossingen die op de lange termijn stabiele waarde creëren, in plaats van te investeren in een put waarvan de bodem inmiddels pijnlijk zichtbaar wordt. Ja, er waait wereldwijd een conservatieve wind, maar tegelijkertijd zien we een enorme versnelling in impactgedreven investeringen, innovaties en samenwerkingen. Die beweging is groter dan de politieke tegenwind en onomkeerbaar.”

In een stroomversnelling brengen

Voor het jubileum lanceert Blyde Benelux een redesign, nieuwe website en aangescherpte positionering. Wat tien jaar geleden begon als PR-bureau, is uitgegroeid tot een bureau dat wordt ingeschakeld voor creatieve campagne- en communicatievraagstukken om draagvlak en beweging te realiseren. De basis blijft onveranderd: communicatie die maatschappelijke relevantie verbindt met het vermogen om zichtbaar en betekenisvol te door te dringen in de media. “Uitsluitend bewustwording en zichtbaarheid genereren volstaat niet langer om de huidige maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Het creëren van draagvlak bij alle stakeholders en dus ook gedragsverandering is cruciaal,” stelt Nynke Geus, medeoprichter van Blyde Benelux. “De grote uitdagingen van deze tijd vragen om verantwoord leiderschap én communicatie die aansluit op wat er leeft in maatschappij, media en uiteenlopende doelgroepen. Met strategie, gedragsinzichten en creatieve copy brengen we verandering in een stroomversnelling.”

Moving forward for change

Om die aangescherpte positionering te verankeren, ontwikkelde Blyde Benelux de MOVE theory: een strategisch kompas voor strategieën, campagnes, PR- en contentplannen. Communicatie die landt én leidt tot gedragsverandering. MOVE staat voor Mood in society (inzicht in wat er onder de oppervlakte leeft), On top of the news (slim aansluiten op het publieke debat), Valuing voices (verdieping in drijfveren, drempels, cultuur en context) en Effecting change (gedragspsychologie toepassen om duurzame gedragsverandering te realiseren).

Groei in impact, niet in winst

Blyde Benelux is vastberaden om haar impact de komende jaren verder te vergroten en ‘succes’ blijvend te herdefiniëren, vanuit maatschappelijke waarde. De bedrijfsvoering is hierop stevig ingericht, met onder andere een stabiel businessmodel en een vast winsttarget die bewust onveranderd bleef vanaf het eerste jaar. Dat zorgt voor focus op groei in impact, niet in winst. Jaarlijks wordt ongeveer een ton aan middelen – in cash en in kind – ingezet voor initiatieven met maatschappelijke waarde en voor bBlyde Foundation. Via bBlyde Foundation draagt het bureau direct bij aan een betere toekomst en meer natuurverbondenheid voor kinderen, onder meer in Rwanda. Vanuit die impactgedachten opent Blyde dit jubileumjaar de deur voor één extra initiatief dat kosteloos wordt ondersteund. Het bureau biedt in 2026 periodiek advies en coaching op het gebied van strategie, PR en communicatie – zoals het dat eerder deed voor onder meer Net4Kids en The Present. Organisaties, merken en initiatieven kunnen zich tot en met 31 december aanmelden via info@blyde.nl met een korte pitch waarin zij hun initiatief, doel, vraag en gewenste impact toelichten. In januari ontvangt iedereen bericht; uit alle inzendingen selecteert Blyde Benelux één initiatief dat in 2026 een jaar lang wordt begeleid. Alle inzendingen worden vertrouwelijk behandeld.