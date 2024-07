Vandaag is een rapport gepubliceerd rondom de inrichting van de keten voor herbruikbare verpakkingen. Een consortium van webwinkels, vervoerders en verpakkers hebben zich onder voorzitterschap van Thuiswinkel.org gebogen over de mogelijkheden rondom de inrichting van de keten voor herbruikbare verpakkingen, en de voorwaarden om herbruikbare verpakkingen als aantrekkelijk alternatief voor single-use verpakkingen haalbaar en schaalbaar te maken. Uit het adviesrapport over herbruikbare verpakkingen blijkt dat de vraag naar herbruikbare verpakkingen groeit. Jaarlijks gebruiken we in Nederland ongeveer 85 miljoen kilo verpakkingsmateriaal. Herbruikbare verpakkingen kunnen helpen dit te verminderen.

Het rapport biedt waardevolle inzichten en aanbevelingen om deze transitie te versnellen. Politieke initiatieven, zoals het Nationaal Plan Circulaire Economie en de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) van de Europese Commissie, onderstrepen de urgentie en noodzaak van herbruikbare verpakkingen. Thuiswinkel.org fungeert als verbinder in deze ketensamenwerking en draagt zo bij aan een duurzame toekomst voor de e-commerce sector.

Duurzaamheid is geen optie meer maar een noodzaak. Bij Thuiswinkel.org werken we daarom hard aan verduurzaming binnen de e-commerce sector. Onze focus ligt op de transitie naar herbruikbare verpakkingen, waarbij ketensamenwerking cruciaal is voor succes. Samen met partners zoals het Kennis Instituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en andere stakeholders in de verpakkingssector, streven we ernaar verpakkingsafval te verminderen en de milieu-impact te verkleinen.

“Als sector willen we voorop lopen, en zelf de juiste stappen zetten daarom wachten we niet op Europese richtlijnen, maar gaan met de gehele keten zelf aan de slag om de grote hoeveelheid onnodige verzendmaterialen terug te dringen en zoveel mogelijk in te zetten op herbruikbare verzendmaterialen”, aldus Marlene ten Ham (Algemeen Directeur Thuiswinkel.org).

Waarom duurzaamheid belangrijk is

De urgentie om over te stappen op duurzame verpakkingen en zo de negatieve impact ervan op ons milieu terug te dringen, wordt steeds groter. Wetgeving op nationaal en Europees niveau dwingt ons ook om verpakkingsmateriaal te verminderen. Het Nationaal Plan Circulaire Economie en de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) van de Europese Commissie stellen strenge eisen aan verpakkingen. Herbruikbare verpakkingen zijn een innovatieve oplossing om aan deze eisen te voldoen​​.

Daarom is er een consortium van webwinkels, vervoerders en verpakkers onder voorzitterschap van Thuiswinkel.org gestart. Zij willen herbruikbare verpakkingen als aantrekkelijk alternatief voor single-use verpakkingen haalbaar en schaalbaar maken. Dit consortium heeft de mogelijkheden van een ketenaanpak in kaart gebracht, dat gedeeld is in een recent gepubliceerd adviesrapport.

Inzichten uit het rapport

Uit het adviesrapport over herbruikbare verpakkingen in e-commerce van juni 2024 blijkt dat de vraag naar herbruikbare verpakkingen groeit. Jaarlijks gebruiken we in Nederland ongeveer 85 miljoen kilo verpakkingsmateriaal. Herbruikbare verpakkingen kunnen helpen dit te verminderen. Hier zijn enkele belangrijke punten uit het rapport​​:

Milieuwinst: Herbruikbare verpakkingen verminderen verpakkingsafval en de negatieve milieu-impact, afhankelijk van verschillende factoren waaronder materiaalkeuze

Keteninrichting: Een efficiënte infrastructuur voor retourlogistiek, reiniging en reparatie is nodig. Samenwerking tussen webshops, verpakkingsleveranciers en vervoerders is cruciaal.

Rol van de consument: Een systeem van herbruikbare verpakkingen wordt pas rendabel bij een hoog retourpercentage. Statiegeldsystemen en loyaliteitsprogramma’s kunnen hierbij helpen.

Resultaten en toekomst

De eerste resultaten van meerdere experimenten met herbruikbare verpakkingen zijn veelbelovend. Analyses laten zien dat een hoog retourpercentage mogelijk is met de juiste prikkels. Echter, verdere data en experimenten zijn nodig om een grotere opschaling mogelijk te maken.

Thuiswinkel.org blijft zich inzetten voor een duurzame toekomst binnen de e-commerce. Onder andere door samen met het consortium op basis van dit adviesrapport de verduurzaming van verpakkingen concreet te maken. We geloven dat herbruikbare verpakkingen een belangrijke stap zijn naar een circulaire economie en we blijven werken aan innovatieve oplossingen en samenwerkingen om dit doel te bereiken.

Conclusie

Duurzaamheid is geen optie, maar een noodzaak. Door samenwerking, innovatie en politieke betrokkenheid zetten we stappen naar een duurzame toekomst. Samen kunnen we de milieu-impact van verpakkingen verminderen en bijdragen aan een groenere wereld.