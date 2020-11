The Impact Days 2020: Next level inspiratie voor de feestdagen

Dit jaar bereiden we ons voor op een decembermaand die anders is dan we gewend zijn. Tijdens de derde editie van The Impact Days op 19, 20 en 21 november kun je, verspreid door Nederland en online, volledig coronaproof inspiratie opdoen voor de feestdagen. Elke euro die je besteedt tijdens The Impact Days komt helemaal goed terecht omdat je lokale pioniers steunt die zich inzetten voor een duurzame en eerlijke wereld. Honderden hotspots en merken openen de online deuren van hun studio’s, ateliers en winkels voor publiek om te vertellen op welke manier zij een positieve impact maken. Ontdek de laatste trends op het gebied van food, fashion en design. Volg thuis online inspirerende workshops over vegan kaasmaken, doe mee aan een ‘blinde’ bierproeverij en scoor tegelijkertijd die fijne outfit. Kan allemaal! Kijk voor het aanbod van alle ondernemers, (gratis) online workshops en talks op www.theimpactdays.nl.

Origineel, lokaal en innovatief

The Impact Days zijn er voor liefhebbers van next level food, fashion en design. Bewust shoppen, inspirerende activiteiten volgen en tegelijkertijd een positieve bijdrage leveren aan de wereld. The Impact Days zijn het levende bewijs dat het kán! Er komen steeds meer sociaal ondernemers bij in Nederland, de werkgelegenheid steeg vorig jaar met maar liefst 10%. Dit betekent dat er steeds meer next level merken en hotspots zijn die een (online) bezoek waard zijn. Willemijn Verloop co-founder van Social Enterprise NL: “Stel je voor dat we (een deel van) ons decemberbudget dit jaar aan sociaal ondernemers besteden? Je koopt prachtige originele spullen met een authentiek verhaal, gemaakt en georganiseerd door lokale ondernemers. Ontdek de verhalen achter deze ondernemers, ga voor positieve duurzame en sociale impact en maak het verschil. Tijdens The Impact Days creëren we een enorme boost voor deze pioniers. Win-win!”

Shoppen met impact

“Een keiharde definitie voor ‘sociaal ondernemerschap’ bestaat niet, want ze zijn er in allerlei soorten en maten en actief in alle branches,” aldus Willemijn Verloop, co-founder van Social Enterprise NL. Hoe weet je of je bij een sociaal ondernemer koopt en je euro goed terecht komt? Twee vuistregels om in gedachten te houden:

Een goede indicatie is of een ondernemer zich vastbijt in één van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’S) van de Verenigde Naties, waaronder het bestrijden van armoede en het bevorderen van gendergelijkheid en groot maken van duurzame energie vallen.

Sociaal ondernemers gaan niet voor kortetermijnwinst voor hun aandeelhouders, maar willen op langere termijn maatschappelijke impact maken en creëren vaak ook werk voor kwetsbare groepen. Ze maken e-bikes van oude fietsframes, soep van geredde groenten, design sweaters van textiel-resten, of betalen een leefbaar loon aan koffieboeren in Afrika en naaisters in Nepal.

Sociaal ondernemerschap in Nederland zit de laatste jaren in de lift maar de coronacrisis raakt deze sector helaas ook hard. 74% van de bedrijven verwacht minder omzet te draaien, 40% heeft NOW aangevraagd en voor 20% komt het voortbestaan in gevaar*. Maar er zijn ook zeker lichtpunten: een kwart van de ondernemers ziet kansen voor nieuwe afzetmarkten en een kleine groep (6%) gaat zelfs uitbreiden. Juist dit type ondernemer is vastberaden – ook in deze moeilijke tijden – aan hun maatschappelijke missie en duurzame en inclusieve economie te blijven werken door creatieve oplossingen te bedenken.