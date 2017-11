The GoodShipping Program is winnaar TEDxAmsterdam Award 2017

Afgelopen vrijdag werd tijdens het TEDxAmsterdam 2017 event de winnaar bekend gemaakt van de TEDxAmsterdam Award. The GoodShipping Program werd gekozen uit de vijf genomineerde Ideas Worth Doing door de jury in een afgeladen Stadsschouwburg.

The GoodShipping Program van Astrid Sonneveld en Isabel Welten sluit naadloos aan op het TEDxAmsterdam thema van dit jaar: One Step Beyond. Het programma zorgt ervoor dat meer containerschepen hernieuwbare brandstof van GoodFuels gebruiken in plaats van zware stookolie. Dit heeft grote impact op de CO2-footprint aangezien maar liefst 90% van de wereldhandel per schip wordt getransporteerd. Het biedt bedrijven een nieuwe optie om snel en eenvoudig hun zeevracht te vergroenen.

Astrid Sonneveld, initiatiefnemer en directeur van The Goodshipping Program reageert: “We zijn heel blij met de overwinning. TEDx is wereldwijd bekend en daarmee een krachtig platform om deuren voor ons te openen bij verladers over de hele wereld.” Sonneveld vervolgt: “Wat ons programma bijzonder maakt is de laagdrempeligheid. Bedrijven van klein tot groot hebben toegang tot ons programma.”

Uit de vijf genomineerden werd dit project gekozen door een vakjury en het publiek van TEDxAmsterdam in de Stadsschouwburg en online. The GoodShipping Program won, volgens de jury, bestaande uit Willemijn Verloop, oprichtster SocialEnterpriseNL, Jeroen Ouwehand, Managing Partner Clifford Chance Nederland en Erik Boer, directeur ACE Amsterdam Centre for Entrepreneurship op het Amsterdam Science Park, op basis van de grote en snelle impact die het project in een moeilijke industrie weet te realiseren.

Lodewijk Kleijn, Director Award van TEDxAmsterdam licht de beargumentering van de jury toe: “In de dagen volgend op TEDxAmsterdam 2017 ontvingen we veel positieve feedback over de kwaliteit van de kandidaten voor de Award dit jaar. Wat ons betreft stonden er vijf winnaars op het podium. The GoodShipping Program durft het aan een model voor disruptie in een zeer traditionele bedrijfstak neer te zetten. Dit gaf de doorslag voor de overwinning.” Hij vervolgt: “We gaan samen met onze partners en steunaanbiedingen vanuit het publiek alle finalisten actief ondersteunen en kijken ernaar uit hoe One Step Beyond heel snel a Big Leap kan worden.”

De lijst met vijf finalisten is tot stand gekomen uit een longlist van vijfentwintig projecten die zijn gekozen uiteen paar honderd inzendingen met ideeen voor een wereld, die One Step Beyond gaat. Meer informatie over deze finalisten en de winnaar is hier te vinden.

De TEDxAmsterdam Award wordt mede mogelijk gemaakt door Clifford Chance en Amsterdam Science Park.