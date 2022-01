Technology Base en Koninklijke NLR zetten in op Twente Airport voor innovatieve en duurzame luchtvaart

Bedrijvencampus Technology Base en het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) intensiveren hun samenwerking om de mogelijkheden op Twente Airport als test- en innovatieluchthaven verder uit te werken. Namens NLR en Technology Base zijn inmiddels twee contracten getekend die hier vorm aan geven. Het gaat om een meerjarig huurcontract voor een kantoor- en werkruimte ten behoeve van NLR en een samenwerkingscontract waarmee Twente Airport de toegang krijgt tot hoogwaardige kennis en expertise van NLR. Beide partijen zien de kansen die de transitie in de luchtvaart biedt voor Twente Airport om bij te dragen aan een duurzame luchtvaart.

De luchtvaart moet zich opnieuw uitvinden om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit vergt innovaties in alle aspecten van de luchtvaart en vraagt naar omvangrijke experimenteer- en testprogramma’s die naar alle waarschijnlijkheid niet op reguliere drukke luchthavens uitgevoerd kunnen worden. Deze ruimte kan Twente Airport wel bieden door het ontbreken van lijnvluchten. Maar dat is niet de enige reden. Ook de ideale ruime ligging van de luchthaven en de beschikbare infrastructuur zijn voor Technology Base en NLR redenen om krachten te bundelen en kennisuitwisseling te intensiveren. Daarbij opent NLR tevens een satellietvestiging op Twente Airport. Jan Schuring, directeur van Technology Base en waarnemend directeur van Twente Airport licht de toegevoegde waarde toe: “Onze luchthaven kan een centrale positie in Nederland innemen als kraamkamerfunctie voor de verduurzaming van de nationale en internationale luchtvaart, die harder nodig is dan ooit te voren.“

Sleutelrol in innovatie en testen

NLR voert testprogramma’s uit voor verscheidene opdrachtgevers en is daarmee de ideale en betrouwbare partner voor Technology Base om kansen om te zetten naar resultaten. Omgekeerd ziet NLR mogelijkheden die Twente Airport biedt. “De goed onderhouden en lange start- en landingsbaan, de grote open ruimte, de huidige bestaande infrastructuur, het luchtruim en vooral de strategische ligging maakt Twente Airport uniek in Nederland”, stelt Business Manager en beoogd vestigingsmanager Roland Slager van NLR. “Het testen, valideren en certificeren van bijvoorbeeld nieuwe mobiliteitsvormen zoals Urban Air Mobility, verbeterde aerodynamische vormen, innovatieve materialen, alternatieve voortstuwingen maar ook nieuwe grondinfrastructuren en vliegprocedures, zoals recentelijk op Twente Airport voor het project DREAMS met naderingsvluchten is uitgevoerd, kunnen goed op de luchthaven plaatsvinden. De combinatie van zo’n unieke luchthaven en de aanwezige bedrijven op het hightech bedrijventerrein en de daarbij behorende bedrijven in Oost Nederland biedt perspectief voor NLR in de toekomst.”

Twente Airport werkt aan haar toekomst

Na een verliesgevend 2020 heeft Twente Airport het jaar 2021 gebruikt om een realistisch toekomstperspectief met een positieve exploitatie op te stellen. NLR speelt daarin een belangrijke rol. Deze en andere kansen worden momenteel samen uitgewerkt en in maart 2022 voorgelegd aan het bestuur van Technology Base.