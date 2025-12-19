TBI Zebra en Bio Bouwgroep bundelen de krachten voor de biobased bouwrevolutie. De nieuwe samenwerking markeert een belangrijke stap in het versnellen van biobased bouwen in Nederland. Na een geslaagde investeringsronde via het sharefunding platform Broccoli is de Bio Bouwgroep klaar voor de toekomst. Vanaf 1 januari 2026 treedt ook TBI Zebra toe als lid van de coöperatie.

De Bio Bouwgroep, opgericht als coöperatie in 2022, speelt met Groene Bouwmaterialen en Groene Bouwsystemen als dochterondernemingen een sleutelrol in de adoptie van biobased materialen. Met de nieuwe investering kan de coöperatie een volgende stap zetten: het online platform verder ontwikkelen, een inspiratieruimte realiseren en de organisatie professionaliseren. Oprichter en directeur Thomas Pijnenborgh bewaakt samen met de leden de missie en de visie, met de ambitie om toe te groeien naar een steward-owned model.

Waarom deze samenwerking?

TBI Zebra werkt aan het versnellen van duurzame innovaties in de gebouwde omgeving. De kennis en ervaring van de Bio Bouwgroep sluiten daar naadloos op aan. De biobased bouwrevolutie versnelt alleen als je het mét elkaar doet. Bij TBI Zebra zien wij onszelf als onderdeel van een brede coalitie van ontwerpers, bouwers, toeleveranciers, opdrachtgevers én beleidsmakers. Deze samenwerking versterkt dat geheel en helpt de biobased bouwrevolutie verder op gang.

Thomas Pijnenborgh (oprichter Bio Bouwgroep): “We werken al sinds 2022 samen met TBI, onder meer met Nico de Bont aan biobased oplossingen voor monumenten en erfgoed. Ook ontwikkelden we met Hazenberg een biobased dakelement en kalkhennepvloeren voor de sociale woningbouw. Vanuit die samenwerking en het onderlinge vertrouwen ben ik enorm blij dat TBI Zebra ons nu ondersteunt in de volgende groeifase.”

Boudewijn de Bont (directeur Nico de Bont): “Door de samenwerking met de Bio Bouwgroep hebben we grote stappen gezet om biobased bouwen onze standaard te maken. We begonnen met biobased isoleren, maar inmiddels hebben we, samen met andere partners, ook een biobased dak en een biobased vloer ontwikkeld. Het einde is nog lang niet in zicht!”

Bianca Seekles (lid Raad van Bestuur TBI Holdings): “We geloven dat het tijd is om biobased bouwen grootschalig te maken. We hebben veel vertrouwen in de rol die de Bio Bouwgroep hierin kan spelen. Hun ambitie om steward-owned te worden sluit sterk aan bij onze waarden: balans tussen financiële én maatschappelijke waarde.”

Wouter Hagoort (oprichter Broccoli): “De Bio Bouwgroep was een van onze eerste klanten. Afgelopen jaren hebben we de groei die zij doormaakten van dichtbij mogen meemaken. Deze zomer ontstond er een nieuwe behoefte voor groeikapitaal. Na een geslaagde investeringsronde investeerde TBI Zebra ook nog mee. Daarmee is de coöperatie uitgebreid met honderden certificaathouders en een aantal kapitaalkrachtige leden die zich met volle overtuiging inzetten om de onderneming verder te laten groeien.”