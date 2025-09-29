Tata Steel Nederland (TSN), Tata Steel Limited (TSL), het ministerie van Klimaat en Groene Groei, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Provincie Noord-Holland hebben vandaag een zogeheten Joint Letter of Intent (JLoI) getekend voor de eerste fase van verduurzaming op het terrein van TSN in IJmuiden. Deze overeenkomst is een tussenstap naar bindende afspraken over investeringen in verbetering van de leefomgeving voor omwonenden, verkleining van de gezondheidsrisico’s en in forse vermindering van de CO₂-uitstoot. Met de ondertekening van de JLoI, de onderliggende financiering en bijbehorende voorwaarden, zet TSN samen met haar moederbedrijf TSL en de overheid een belangrijke stap naar een schoner en toekomstbestendig staalbedrijf.

Hans van den Berg, CEO van Tata Steel Nederland: “Met verschillende partijen, waaronder de vakbonden en direct omwonenden, zijn we een aantal jaren geleden begonnen aan de ontwikkeling van ons Groen Staal-plan. Een plan om in Nederland op een schonere en duurzame manier staal te produceren. De overeenkomst die we vandaag hebben getekend, is een mijlpaal voor onze collega’s, voor de omwonenden in de directe omgeving van ons bedrijf en natuurlijk ook voor onze klanten en leveranciers. Er ligt nog veel werk voor ons, maar met deze overeenkomst zetten we koers naar duurzame vooruitgang. Van windmolens tot bruggen, voedingsverpakkingen, batterijen, auto’s en huishoudelijke apparaten; we kunnen niet zonder staal. Met groen staal van eigen bodem bouwen we samen aan een sterkere, schonere toekomst.”

T.V. Narendran, CEO & Managing Director van Tata Steel en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Tata Steel Nederland: “Wij willen minister Hermans, haar collega’s in het kabinet en het team van de Nederlandse overheid en de provincie Noord-Holland bedanken voor de constructieve en intensieve samenwerking in de afgelopen twee jaar om deze belangrijke volgende stap te zetten richting een duurzame toekomst voor Tata Steel Nederland.”

Een gezondere leefomgeving, minder uitstoot

TSN wil met haar Groen Staal-plan een gezondere leefomgeving bereiken door bij te dragen aan minder grof- en fijnstof immissies, minder uitstoot van zeer schadelijke stoffen waaronder stikstof en zwavel, en vermindering van geur en geluid. Om dit te bereiken zal TSN investeren in extra, bovenwettelijke maatregelen. Het gaat daarbij om het overkappen van de mengvelden bij de Pellet-fabriek, het plaatsen van een windscherm bij de Sinterfabriek, het overkappen van de ijzererts-opslagen, het toepassen van nieuwe verwerkingsmethoden van staalslakken ter vermindering van stofreductie en het nemen van aanvullende geluids- en geurreductiemaatregelen. Naar verwachting vereisen deze maatregelen een kortere bouwtijd en kunnen gerealiseerd worden voor de oplevering van de nieuwe installaties.

Ruim 40% CO₂-reductie

Met de uitvoer van deze overeenkomst gaat de huidige manier van staal maken op de schop en maakt plaats voor hoogwaardige staalproductie met veel minder CO₂-uitstoot. Hoogoven 7 en Kooks- en Gasfabriek 2 worden vervangen door twee nieuwe installaties, de Direct Reduction Plant en de Electric Arc Furnace (DRP-EAF). Met deze nieuwe installaties neemt TSN in de eerste fase van haar verduurzaming deels afscheid van kolen en wordt kwalitatief hoogwaardige staal geproduceerd met gas en elektriciteit. Dit leidt tot circa 5,4 megaton minder CO₂ per jaar ten opzichte van het maximum van 12,6 megaton per jaar in scope 1, een afname van ruim 40%. De opvang en opslag van CO₂ (CCS gekoppeld aan de DRP) leidt naar verwachting tot een extra vermindering CO₂-uitstoot van 0,6 megaton per jaar. Zodra beschikbaar en betaalbaar, schakelen de DRP-EAF en DRI installaties over op biomethaan en waterstof. Dit levert naar schatting jaarlijks nog eens 1,2 megaton CO₂-reductie op in scope 1. Daarnaast wordt in de toekomst veel meer schroot ingezet; van 17% in 2019 naar 30% vanaf 2030, ter vergroting van de circulariteit.

Tussenstap naar definitieve maatwerkovereenkomst

De JLoI is een tussenstap naar bindende afspraken en een definitieve maatwerkovereenkomst. Er zijn nog veel vraagstukken op te lossen en werkzaamheden uit te voeren. Dit betreft interne zaken, zoals het afronden van de technische voorbereidingen voor deze complexe transitie en het aanpakken van wettelijke en regelgevende aspecten met betrekking tot de Kooks- en Gasfabrieken. Daarnaast zijn er externe factoren, zoals het verkrijgen van vergunningen en het oplossen van beleidskwesties die van invloed zijn op de investeringscasus, waaronder beleidsontwikkelingen rond de CO2-grensheffing (CBAM) in de EU, voordat een definitieve investeringsbeslissing kan worden genomen. Tegelijkertijd wordt gekeken naar het prioriteren, optimaliseren en faseren van de investeringsuitgaven zodat deze betaalbaar blijven voor alle betrokkenen.

Financiering

Omdat de volledige scope van de engineering van het gehele project nog niet is afgerond, is de volledig noodzakelijke investering nog niet finaal. De investeringsuitgaven en de fasering ervan zullen worden afgerond op het moment van ondertekening van de uiteindelijke maatwerkovereenkomst, en op het moment dat de definitieve investeringsbeslissing wordt genomen en de projectuitvoering over meerdere jaren zal worden gespreid. De Nederlandse staat is voornemens hieraan maximaal 2 miljard euro bij te dragen. TSN heeft bij het EU Innovatiefonds een aanvraag ingediend van ongeveer 0,3 miljard euro. Het resterende bedrag wordt naar verwachting gefinancierd vanuit de door Tata Steel Nederland gegenereerde kasstroom en bijdragen, een projectfinancieringskrediet en bijdragen van Tata Steel Limited gedurende de periode van de projectuitgaven.