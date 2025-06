Tata Steel zet een volgende stap in de verduurzaming van haar productieproces. Op het terrein in IJmuiden is de laatste fase gestart van het DENOx project dat is opgestart in 2023. In deze fase wordt de nieuwe Combi Bio afvalwaterzuivering gerealiseerd. Equans is trots om als partner bij te dragen aan deze strategische milieuontwikkeling die een cruciale rol speelt in het verbeteren van de waterkwaliteit en het verduurzamen van de bedrijfsvoering van Tata Steel. De afvalwaterzuivering zal na technische oplevering naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 in gebruik worden genomen.

Van milieudoel naar concreet resultaat

Tata Steel heeft stevige ambities om de impact op de leefomgeving te beperken. De nieuwe Combi Bio-installatie verwerkt onder andere restwaterstromen van de PeFa DeNOx en zorgt ervoor dat de Pelletfabriek een stikstofoxide (NOx)-reductie van 80% behaalt, wat leidt tot een totale NOx-reductie op de site van minimaal 30%.

Slimme oplossing voor schone uitstroom

Het nitraatrijke water afkomstig van de DeNOx wordt in de nieuwe waterzuiveringsinstallatie biologisch behandeld. Hierdoor ontstaat een schaalbare, efficiënte én duurzame oplossing. De zuivering maakt gebruik van een biologisch proces dat zorgt voor een adequate reiniging van het afvalwater. Hiervoor wordt de bestaande zuiveringsinstallatie, de BIO 2000, uitgebreid tot een gecombineerde installatie: Combi Bio. Met deze oplossing kan Tata Steel het proceswater op eigen terrein zuiveren.

Equans levert als een van de betrokken partijen een belangrijke bijdrage aan de realisatie van deze installatie die zich richt op het biologisch afbreken van stikstofverbindingen zoals nitraten. Door actieve samenwerking én verantwoordelijkheid in de realisatie, zorgen we dat ambities worden omgezet in een duurzaam resultaat. Deze stap is onderdeel van Tata Steel’s bredere Roadmap⁺-programma.

Bouwen aan de industrie van morgen

De samenwerking met Tata Steel onderstreept de rol van Equans als partner in de verduurzaming van de Nederlandse industrie. We bouwen mee aan oplossingen die verder gaan dan techniek en bijdragen aan een toekomst waarin economische en ecologische belangen hand in hand gaan.