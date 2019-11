Tarkett en Aquafil zetten met kringloop van tapijttegels een belangrijke stap richting circulaire economie

Tarkett kondigt aan dat het de kringloop van commerciële tapijttegels in Europa sluit dankzij een partnerschap met Aquafil. Dit is het resultaat van een intensieve samenwerking in de laatste jaren, die verder gaat dan klant-en-leverancier. De twee organisaties presenteren deze aanzienlijke stap richting circulaire economie vandaag bij de productiefaciliteit van tapijttegels van Tarkett in Waalwijk. Het unieke recyclingcentrum van Tarkett creëert twee stromen materialen die kunnen worden gerecycled. De grondstoffen die hieruit voortvloeien zijn van hoge kwaliteit en bruikbaar voor nieuwe producten.

Tarkett heeft baanbrekende technologie ontwikkeld in de vestiging in Waalwijk en kan nu de twee hoofdzakelijke componenten van tapijttegels – garen en tapijtrug – scheiden, waarbij er meer dan 95 procent garenzuiverheid behouden blijft. Dit niveau van puurheid is essentieel om het garen polyamide 6 (PA6) door Aquafil te laten recyclen en later te transformeren naar geregenereerd ECONYL®-nylongaren.

Ook de productiecapaciteit van EcoBase-tapijtruggen in Waalwijk is door Tarkett uitgebreid om te voldoen aan de groeiende vraag naar dit duurzame product. EcoBase is sinds het verkrijgbaar is in 2010 ontworpen voor ontmanteling.

In totaal is 100 procent van het PA6-garen van een tapijttegel met EcoBase-tapijtrug recyclebaar. Het PA6-garen en de tapijtrug worden gerecycled voor dezelfde doeleinden zonder verlies van kwaliteit. Het recyclen van tapijttegels met EcoBase-ruggen van ECONYL®-garen levert tot 84 procent meer CO2-besparing op ten opzichte van verbranding.

Tarkett heeft ongeveer 15 miljoen euro geïnvesteerd in deze initiatieven die zijn gericht op het sluiten van de kringloop van tapijttegels in Europa. “Technologische innovatie maakt het nu mogelijk om de levenscycli van bouwmaterialen te verlengen. Samen met Aquafil versnellen we onze reis naar een circulaire economie en gaan we binnen onze branche aan kop in de vooruitgang van tapijtrecycling,” zegt Fabrice Barthélemy, CEO van Tarkett. “Dit is een fundamentele stap voorwaarts in het maximaliseren van de waarde van materialen en het voorkomen dat tapijttegels worden verbrand of naar een stortplaats worden gestuurd. Het werkelijk sluiten van de kringloop van vloeren is een belangrijke stimulans van onze strategie om natuurlijke grondstoffen te behouden en het milieu te beschermen.”

Giulio Bonazzi, CEO bij Aquafil, licht toe: “We zijn er trots op Tarkett te kunnen helpen in de laatste etappe van de reis naar het sluiten van de kringloop van de tapijttegelproductie. We moeten de manier waarop producten worden ontworpen, geproduceerd en geconsumeerd broodnodig aanpakken. Dankzij deze samenwerking versterken we onze positie op het meer hergebruiken van garens en het ‘wegontwerpen’ van afval.”

Tarkett is al meer dan tien jaar afnemer van PA6- en ECONYL®-nylongaren van Aquafil en maakt onder andere gebruik van ECONYL® in zijn Desso AirMaster-tapijttegels. Nu is de cirkel van het partnerschap rond: Aquafil krijgt eerder gebruikt PA6-garen aangeleverd van Tarkett en verwerkt dit vervolgens tot nieuw geproduceerd ECONYL®-garen.

“Het sluiten van de kringloop is een team effort en we nodigen onze klanten uit om mee te doen via ReStart®, ons terugname- en recyclingprogramma voor vloeren”, vervolgt Fabrice Barthélemy. “De bouw- en renovatiesector ondergaat een enorme transformatie. Tarkett speelt een actieve rol in deze nooit eerder vertoonde beweging onder innovatieve spelers, die zich inzetten om de ecologische voetafdruk van bouwmaterialen te verkleinen en de levensduur te verlengen. Door met ons te werken, krijgen klanten de kans om de juiste keuzes te maken en zo duurzame gebouwen en ruimtes te creëren voor de generaties na ons.”

Tarkett is de enige tapijtproducent in Europa die geverifieerd bewijs heeft van het sluiten van de kringloop binnen de tapijttegelproductie, zoals vastgelegd door de Environmental Product Declarations (EPD’s) voor tegels met een EcoBase-rug. Deze verandering in de wereld van vloeren wordt ook in Europa versterkt met de ontwikkeling van een European Green Deal door de Europese Commissie. Deze promoot recyclingskanalen en moedigt het gebruik van duurzame materialen aan. Hierdoor komt de transitie naar de circulaire economie in een stroomversnelling terecht.