Mobiliteitsspeler Tango introduceert innovatieve snelladers op plekken in Nederland en België waar het stroomnet beperkt is. De eerste vier snelladers, met een ingebouwde batterij met verhoogde laadcapaciteit, zijn vorige week geïnstalleerd in Brunssum, Elsloo, Maassluis en Vaassen. Tango werkt samen met het Duitse ADS-TEC Energy die de award-winnende, innovatieve batterij-technologie heeft ontwikkeld.

Geert De Mil, Manager Fast Charging Technology, Systems and Insights bij Q8, het moederbedrijf van Tango, is verheugd over deze mijlpaal: “Dit opent de deur naar snellaadstations op veel meer plekken.” In 2024 werden er 127.908 nieuwe elektrische auto’s geregistreerd in België (28,68% van het totaal aantal wagens), in Nederland waren dit er 132.166 (34,7%). In totaal rijden er nu zo’n 280.000 volledig elektrische wagens rond in België en 557.000 in Nederland.

Exponentiële groei van laadstations

De vraag naar laadstations en vooral snellaadstations in België en Nederland neemt dan ook exponentieel toe. “De installatie is vaak een grote uitdaging. Op veel plaatsen in onze regio is de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk beperkt en was een snellaadstation tot nu toe niet mogelijk. We zijn daarom op zoek gegaan naar een oplossing waarbij we minder afhankelijk zijn van het lokale stroomnetwerk.”

Award-winnende technologie

Deze oplossing vond Tango bij het Duitse ADS-TEC Energy, met zijn award-winnende, innovatieve batterij-technologie. Via de compacte batterij die ingebouwd wordt in de snellaadpaal, kan je tot 320 kW snelladen zonder extra belasting van het stroomnet. “Zo kunnen we ook op locaties met een beperkt stroomnet snellaadstations plaatsen, zonder dure investeringen in netverzwaring of een transformatorcabine.”

Nog zeven snelladers met batterij

De eerste vier snelladers met deze innovatieve batterij zijn vorige week geïnstalleerd op de Nederlandse Tango-stations van Brunssum, Elsloo, Maassluis en Vaassen. In België komt de eerste in Wommelgem. “En we plannen er nog 7 meer dit jaar, verspreid over België en Nederland”, besluit De Mil.