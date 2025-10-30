SynPet Technologies, het Belgische chemische recyclingbedrijf dat een unieke oplossing biedt voor plastic afval, investeert € 300 miljoen in een innovatieve fabriek die alle soorten plastic omzet in een circulaire nafta-vervanger, zonder voorbehandeling en met efficiënte omzettingssnelheden.

Haven Antwerpen-Brugge wordt wereldwijd centrum voor circulaire plasticrecycling

Het Belgische Turkse technologiebedrijf SynPet Technologies heeft vandaag de bouw aangekondigd van zijn eerste commerciële recyclingfabriek in de haven van Antwerpen-Brugge. De investering van € 300 miljoen is het resultaat van dertien jaar onderzoek en ontwikkeling naar een groenere en kostenefficiëntere vorm van plasticrecycling, die afval kan verwerken dat niet kan worden gerecycled met de huidige methoden zoals pyrolyse en vergassing. De nieuwe fabriek zal jaarlijks 250.000 ton onbehandeld gemengd plasticafval omzetten in circulaire producten zoals circulaire nafta-vervanger en hernieuwbaar aardgas, wat een geheel nieuwe benadering van chemische recycling markeert.

Unieke technologie: alle soorten kunststoffen, minder energie

Het gepatenteerde thermische conversieproces (TCP®) van SynPet recyclet al het koolstofhoudende afval, inclusief kunststoffen die niet met bestaande mechanische of chemische methoden verwerkt kunnen worden. Het proces gebruikt water onder verhoogde druk en temperatuur in combinatie met thermisch kraken in een meerfasenproces, waardoor het energiezuiniger en economisch rendabeler is op industriële schaal. Het TCP®-proces wordt volledig commercieel ingezet, in navolging van de consistente werking van de bestaande demonstratiefabriek van SynPet, waarmee de vereiste prestatiedoelstellingen worden behaald; het proces wordt nu beoordeeld als klaar voor grootschalige toepassing.

Het belangrijkste product van het TCP®-proces is een hoogwaardige circulaire naftavervanger die door petrochemische bedrijven direct kan worden gemengd met hun bestaande naftagrondstof voor de productie van nieuwe kunststoffen, zonder dat verdere zuivering of upgrading nodig is.

Wat is een circulaire naftavervanger?

CNS® is een premium product vergeleken met standaard pyrolyse-olie en biedt een aanzienlijk hogere gebruikswaarde. Het heeft een eindkookpunt (FBP) van 360 °C, wat overeenkomt met het maximaal acceptabele kookpunt voor Europese stoomkrakers, en vergelijkbare verwerkingseigenschappen als conventionele grondstoffen.

In tegenstelling tot standaard pyrolyse-olie vereist CNS® geen extra raffinaderij-upgrade of hydroprocessing, waardoor het geschikt is voor directe vermenging met crackergrondstoffen. Gedefinieerd door een unieke kwaliteitsspecificatie, garandeert CNS® consistente prestaties als direct-blend grondstof – een werkelijk revolutionaire technologie geïntroduceerd door SynPet.

Strategisch ankerpunt in de haven van Antwerpen-Brugge

De fabriek wordt gebouwd op een terrein met directe toegang tot water en land, in samenwerking met Euroports en de haven van Antwerpen-Brugge. Als een van ’s werelds toonaangevende beheerders van haveninfrastructuur beheert Euroports een netwerk van meer dan 50 terminals in Europa en Azië, die jaarlijks meer dan 70 miljoen ton essentiële grondstoffen verplaatsen. Met ruime ervaring in complexe hernieuwbare- en recyclingprojecten zorgt Euroports voor soepele en betrouwbare havenactiviteiten die elke stap in de toeleveringsketen verbinden – van oorsprong tot bestemming. De fabriek zal naar verwachting in de tweede helft van 2028 volledig operationeel zijn en zal niet alleen dienen als commerciële productielocatie, maar ook als R&D-centrum om circulaire technologieën verder te optimaliseren.

Cem Özsüer, CEO van SynPet Technologies: “De wereld heeft dringend behoefte aan schaalbare oplossingen. Onze technologie bewijst dat plastic niet het probleem hoeft te zijn – het kan deel uitmaken van de oplossing. We zijn er trots op die visie tot leven te brengen in Antwerpen, een stad die innovatie, duurzaamheid en industriële kracht perfect combineert. Onze technologie sluit eindelijk de plastickringloop. Wat ooit afval was, wordt een waardevolle grondstof – zonder sortering, zonder verlies en met een positieve impact op het milieu.”

Het project wordt ondersteund door toonaangevende internationale Tier-1-partners, waaronder Kolmar Group AG, een Zwitserse petrochemische handels- en productieonderneming, die SynPet heeft ondersteund als start- en fase 1-investeerder. Kolmars strategische focus op duurzame en opkomende waardeketens was cruciaal in de samenwerking met SynPet voor de technologische ontwikkeling. Kolmar Group AG is tevens de marketingpartner voor de implementatie in Antwerpen en de daaropvolgende implementaties.

Ruth Sandelowsky, CEO van Kolmar Group AG: “De SynPet-technologie werkt op commerciële schaal en levert een gedifferentieerd product op. Het vergroot de mogelijkheden voor circulaire recycling. Dit stelt de chemische industrie in Europa in staat een belangrijke stap te zetten in de richting van zowel de doelstellingen van de Europese Commissie als de consumentenvraag. Kolmar is verheugd samen te werken met SynPet, Euroports en de haven van Antwerpen om een ​​nieuw hoofdstuk in circulariteit te openen.”

Werkgelegenheid en een nieuw circulair ecosysteem voor Vlaanderen

Het project zal meer dan honderd directe en indirecte banen creëren en Vlaanderen positioneren als koploper in de circulaire economie. De fabriek zal jaarlijks tot 250.000 ton plastic afval verwerken en omzetten in een circulaire nafta-vervanger. Bovendien zal de fabriek gebruikmaken van teruggewonnen energiebronnen uit eigen processtromen, waardoor ze vrijwel zelfvoorzienend is.

Jacques Vandermeiren, CEO van Haven Antwerpen-Brugge: “De komst van SynPet Technologies bevestigt eens te meer de rol van onze haven als wereldwijde pionier in de circulaire transitie. Door een reeks innovatieve recyclingtechnologieën te omarmen, bouwen we aan een divers en veerkrachtig industrieel ecosysteem dat duurzame innovatie versnelt. Het project van SynPet past perfect binnen deze aanpak en laat zien hoe samenwerking tussen industrie, logistiek en technologiebedrijven tastbare vooruitgang boekt op weg naar een klimaatneutrale toekomst.”

Frédéric Platini, CEO van Euroports: “We zijn verheugd om samen te werken met SynPet Technologies aan deze baanbrekende investering in de haven van Antwerpen-Brugge. De vestiging van hun recyclingfaciliteit op een van onze terminals is een sterke bevestiging van de rol van Euroports in het ondersteunen van industriële innovatie en initiatieven voor investeringen in hernieuwbare energie.

Euroports zal SynPet uitgebreide logistieke diensten leveren – van het beheer van inkomende stromen gemengd plastic afval tot de verwerking van uitgaande zendingen van circulaire nafta-vervangers. Deze samenwerking laat zien hoe logistiek en opkomende technologieën hand in hand kunnen gaan om een ​​meer circulaire economie te creëren.”