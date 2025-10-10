De grote winnaar van de Smart Sustainable Sisley Award 2026 is geworden Suzanne Berings, de Managing Director van Swapfiets Benelux dat all-inclusive fietsabonnementen aanbiedt. Ze werd door de lezers van Marie Claire verkozen. De andere genomineerden waren Mirjam Schmüll (Brokkenmákers), Julie Munneke-Tromp (Tiny Library), Laura Hoogland (Bakers & Bananas) en Lonneke Hendrikx-Westhoff (Loop Biotech).

Over Sisley en Sustainable Beauty

Sisley draagt duurzaamheid een warm hart toe, net zoals de genomineerden. Het is een fundament onder het ondernemerschap van de familie d’Ornano sinds ze Sisley in 1976 oprichtten. Sisley is het eerste beautymerk gebaseerd op natuurlijke en plantaardige ingrediënten van de hoogste kwaliteit. Sisley’s Centre for Research and Operations opereert gecertificeerd duurzaam en draagt het Franse milieukeurmerk ‘Haute Qualité Environnementale’. Met zonnepanelen voorzien het onderzoekscentrum en de bijbehorende kantoren in hun eigen energie.

Suzanne wint een beauty-advies en een uitgebreide beauty-consultatie van Sisley en een Sisley-pakket t.w.v. €1.500

