Duurzaamheid ontwikkelt zich steeds nadrukkelijker van een compliancevraagstuk tot een strategische pijler voor organisatorische veerkracht. Die boodschap stond centraal tijdens de Sustainability osapiens Summit (SoS.26), die op 9 en 10 juni plaatsvond in het Duitse Mannheim. Meer dan 2.000 beslissingsnemers uit het bedrijfsleven, de technologiesector, politiek en consultancy kwamen bijeen rond het thema “ONE Platform for a New Era” om te bespreken hoe organisaties kunnen omgaan met toenemende complexiteit in supply chains, veranderende regelgeving en geopolitieke onzekerheid. Daarbij stond ook de vraag centraal hoe AI bedrijven kan helpen om wendbaarder, efficiënter en veerkrachtiger te opereren.

Duurzaamheid wordt een kwestie van veerkracht

De SoS.26 maakte duidelijk dat duurzaamheid niet langer als een op zichzelf staande taak kan worden gezien. In keynotes, panels en masterclasses werd zichtbaar dat organisaties die transparant zijn over hun producten, leveranciers en risico’s, daarmee ook hun concurrentievermogen, veiligheid en groei versterken. Daarmee werd de summit het podium voor een nieuw perspectief: duurzaamheid als een strategisch operating system voor veerkrachtige organisaties.

Voormalig Duits minister van Economische Zaken en vicekanselier Robert Habeck ging in zijn keynote nog een stap verder. Hij positioneerde duurzaamheid nadrukkelijk als een geopolitiek vraagstuk en riep Europa op om duurzaam ondernemen in te zetten om de afhankelijkheid van mondiale grootmachten te verkleinen en zo de politieke veerkracht en veiligheid te versterken.

Robert Habeck, voormalig Duits minister van Economische Zaken en vicekanselier

Nieuwe samenwerkingen met SAP en GreenDot

Tijdens de summit kondigde osapiens een strategisch partnerschap aan met SAP voor last‑mile distributie, de laatste en tegelijkertijd meest complexe fase van de supply chain. Dankzij de integratie met SAP brengt de osapiens HUB routeplanning, chauffeursbeheer, proof of delivery en realtime tracking samen op één platform. AI analyseert realtime verkeers-, locatie- en leveringsvensterdata, berekent optimale routes en voorspelt eventuele vertragingen.

Met GreenDot heeft osapiens een strategisch partnerschap opgezet om het eerste geïntegreerde AI‑platform voor EPR‑compliance onder de PPWR in Europa te ontwikkelen. De samenwerking combineert de expertise van GreenDot op het gebied van EPR-compliance, verpakkingslicenties en producentenverantwoordelijkhei d met de osapiens HUB.

Meer dan 150 sprekers

Meer dan 150 sprekers gaven invulling aan SoS.26 door presentaties, panels en interactieve deep‑dive sessies. In thematische en sectorspecifieke tracks kwamen onderwerpen aan bod zoals AI‑agents, productcompliance, rapportage, supply chain‑veerkracht, carbon management en traceability. Daarnaast waren er sectorspecifieke sessies variërend van healthcare en retail tot utilities en automotive. Het evenement vond plaats onder auspiciën van de United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).