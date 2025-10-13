Op 10 oktober werd, tijdens het zorgcongres in De Werelt te Lunteren, Susanne Bentvelsen (voorzitter Raad van Bestuur van Aveleijn) tot winnaar uitgeroepen van de Jeroen Meijerink Award.

Volgens de jury is Bentvelsen een inspirerend en verbindend voorbeeld voor de zorg, een bestuurder met doorzettingsvermogen

Susanne Bentvelsen: ‘Ik ben heel trots. Ik zie dit als een prijs voor de hele organisatie. En ik wil vooral ook Wendy Boxem bedanken, een ervaringsdeskundige die een grote inspiratiebron voor me is. Ze ademt en leeft duurzaamheid. Deze award is ook voor jou!’

Van de drie finalisten kwamen er dit jaar twee uit de gehandicaptenzorg. Een eervolle tweede plek was voor Ernst Klunder (’s Heeren Loo).

VGN-bestuursvoorzitter Boris van der Ham sprak tijdens het congres in een paneldiscussie over het belang van duurzaam leiderschap voor toekomstbestendige zorg. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om daarbij oog te houden voor eigen regie. ‘Leg duurzaam gedrag niet op van bovenaf, maar zorg dat de duurzame keuze het meest aantrekkelijke alternatief is.’

Het congres ‘Duurzaamheid in de zorg: van verplichting naar strategische meerwaarde’ werd georganiseerd door Fizi, netwerk zorgfinancials, Intrakoop, NVTZ, Rabobank, ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU – Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra , NVZ | Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de VGN.

De Jeroen Meijerink Award is een initiatief van Cathy van Beek (Oud-bestuurder Radboud UMC) en Martin Buitenhuis (SeederDeBoer). Om samen met de betrokken partners (Zorgvisie, SeederDeBoer, Cisco, Rabobank, NFU, NVZ, VGN, Actiz, de Nederlandse ggz en de Groene Zorg Alliantie) de transitie van duurzaamheid in de zorg versneld op te schalen. De award geeft niet alleen aan groene leiders een podium maar is vooral ook opgezet om verder te inspireren en stimuleren.

De jury bestaat uit Jacqueline Cramer (voorzitter), Cathy van Beek, Rutger Jan van der Gaag, Aad Koster, Petra Wormser, Michel van Schaik, Veronique Timmerhuis, Marjo Vissers, Frido Kranen, Fransje Meijerink en Stijn Meijerink.