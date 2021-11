Student Experience Amsterdam Minervahaven: Europa’s duurzaamste studentenhuisvesting

In Amsterdam is Student Experience Amsterdam Minervahaven gerealiseerd en volledig in gebruik genomen, alle ruimten zijn verhuurd. Student Experience Amsterdam Minervahaven is het meest duurzame studentencomplex van Europa. Het complex ontving de awards voor Best Sustainable Student Housing & Best Student Housing Property.

Prijswinnend studentencomplex

De gevels zijn aan drie zijden van het door VURB Architects ontworpen gebouw voorzien van zonnecellen zodat het complex grotendeels zelfvoorzienend kan zijn in de energiebehoefte. Deze techniek is nog niet eerder op zo’n grote schaal toegepast in Nederland. De PV-panelen in de gevel zijn voorzien van een selectieve glasplaat die één bepaalde lichtfrequentie terugkaatst. De montage van de kleurloze panelen onder een hoek van vier graden zorgt voor variatie in de kleurwaarneming. Student Experience Amsterdam Minervahaven is een gebouw van 25.000m2 en biedt verblijf aan ongeveer 600 internationale studenten. “Studenten kunnen hier samen leven, ontspannen, studeren, sporten en werken. De lobby en begane grond zijn voor iedereen van binnen en buiten het gebouw toegankelijk. Hier bevinden zich het restaurant, gym, lounge, studie-, vergader- en commerciële ruimtes en een gelijkvloerse fietsenstalling,” aldus Johan en Letty Verweij van Student Experience.

De realisatie van het pand is een eerste stap binnen de gemeentelijke ambitie om het gebied Haven-Stad, gelegen ten westen van het centrum en waar de Minervahaven onderdeel van is, te transformeren tot een levendig woon- en werkgebied. Student Experience Amsterdam Minervahaven werd bekroond met twee awards, het won de prijs voor Best Sustainable Student Housing en voor Best Student Housing Property. De jury van de eerste prijs roemde het studentencomplex onder andere vanwege de 360-graden aanpak van duurzaamheid. Het gebouw is trendsettend, maar bewoners wordt ook geleerd hoe je duurzaam kunt leven. Vanuit de jury voor Best Student Housing Property was er lof voor het community-aspect dat centraal staat en zorgt voor een hoge tevredenheid onder de studenten.

Hoge duurzaamheidseisen

De gemeente Amsterdam stelde voorafgaand aan het project hoge duurzaamheidseisen op voor het studentencomplex, met een BREEAM Excellent-certificaat als uitgangspunt. Toekenning van dit label aan een studentenlocatie is uniek.

Een extra uitdaging was dat het dak als collectieve ruimte voor de bewoners wordt gebruikt. Hierdoor konden er geen installaties en PV-panelen op geplaatst worden. Om het gewenste BREEAM Excellent-certificaat te kunnen behalen, is vooraf een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om inzichtelijk te krijgen wat de energiebesparende maatregelen voor effect zouden hebben op de BREEAM-score.

Unicum: BREEAM Excellent-certificaat voor studentenlocatie

Om het BREEAM Excellent-certificaat te behalen, zijn diverse technische duurzaamheidsoplossingen toegepast. “Meest bijzondere aan dit project is de toepassing van PV-panelen in de gevel. Een WKO-installatie in combinatie met een elektrische warmtepomp en stadsverwarming (voor de pieklast) zorgen voor de verwarming in de winter en koeling in de zomer. Het gebouw is voorzien van lage temperatuurverwarming via vloerverwarming. Energiezuinige ledverlichting is toegepast en in de badkamer is een pulsregeling aanwezig,” aldus projectleider Ronald de Jong van Techniplan Adviseurs. Bij de keuze voor materialen is door de aannemer volgens de ‘Bewuste Bouwers Gedragscode’ gewerkt.

In totaal is 2.918 m2 aan gevelpanelen toegepast, waarvan 1.770m2 PV-panelen. Door de geïnstalleerde PV-panelen wordt, afhankelijk van de oriëntatie, een energieopwekking van 77-109 kWh/m2 bereikt. De verwachte jaarlijkse energieopbrengst bedraagt circa 165.000 kWh. De aanvullende investering van de panelen wordt door deze energieopwekking terugverdiend. Uitgaand van € 0,17 per kWh is de verwachte terugverdientijd op de zuidgevel 13 jaar.

Verbinding tussen heden en toekomst

Het gerealiseerde studentencomplex vormt met zijn bijzondere ontwerp de verbinding tussen de bestaande bedrijfsgebouwen in de Minervahaven en de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. “Uitzichten over de haven, de binnenstad en de tuin wisselen elkaar af, en verankeren het gebouw in de stad. Door te kiezen voor een gelaagd en open ontwerp is het een robuust en toch vriendelijk gebouw geworden. De 596 appartementen zijn in een carré op een multifunctionele plint geplaatst, met een oplopend volume in terrasvorm vanaf de vierde tot de negende verdieping. Aan de waterzijde sluit het gebouw aan bij de maat en schaal van de huidige bebouwing. De top van het gebouw, op ongeveer 35 meter hoogte, is met een voetpad te bereiken. Tuinen, sportaccommodaties en terrassen worden zo met elkaar verbonden. Zoveel mogelijk studentenkamers hebben uitzicht op het water,” vertelt Volker Ulrich van VURB Architects.