Stichting Close the Gap is nu officieel actief in Nederland. De stichting geeft wereldwijd gebruikte laptops en telefoons een impactvol tweede leven. Scholen, maatschappelijke organisaties en startende ondernemers in ontwikkelende economieën die beperkte budgetten hebben voor IT kunnen via de gerefurbishde apparaten van Close the Gap betaalbaar toegang krijgen tot de digitale wereld. Want zonder een computer sta je al snel aan de zijlijn!

Digitale kloof in eigen land

Met de oprichting van Close the Gap Nederland richt de organisatie zich ook op het verkleinen van de digitale kloof in eigen land. Tegelijkertijd wordt de samenwerking met Nederlandse bedrijven versterkt. Grote namen zoals Rabobank, PostNL, ProRail en Equans doneren hun gebruikte IT-apparatuur zodat die opnieuw gebruikt kan worden door mensen die het hard nodig hebben. Daarnaast blijft de stichting projecten in onder andere Kenia, Congo en Zuid-Afrika ondersteunen.

Drie vliegen in één klap

Niels van Campen van Close the Gap Nederland: “Het idee is simpel: veel bedrijven hebben afgeschreven laptops of telefoons die nog prima werken. In plaats van deze weg te doen worden ze via een gecertificeerd proces ontdaan van alle data en klaargemaakt voor mensen die anders geen toegang hebben tot technologie. Dat helpt bijvoorbeeld bij schoolwerk, een eigen bedrijf starten of een opleiding volgen. De bedrijven die hun apparatuur doneren dragen bij aan duurzaamheid, voldoen daarmee aan de EU-richtlijnen over hergebruik en hun eigen maatschappelijke doelen. Drie vliegen in één klap.”

6 miljoen mensen

Sinds de oprichting in 2003 heeft Close the Gap wereldwijd meer dan 1,6 miljoen apparaten ingezameld. Daarmee zijn al meer dan 6 miljoen mensen geholpen.