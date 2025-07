De verschillen op de Nederlandse automarkt worden groter. Met het wegvallen van de fiscale ondersteuning en hogere wegenbelasting schuiven particulieren de overstap naar een elektrische auto voor zich uit. Bedrijven gaan wel door met de elektrificatie van hun wagenpark en zakelijke rijders nemen door het verdwijnen van de korting op de bijtelling in 2026 dit jaar ook meer elektrische auto’s af. Hierdoor wordt 2025 enerzijds een nieuw recordjaar voor de occasionverkoop en de aanschaf van plug-in hybrids en stijgt het marktaandeel van volledig elektrische auto’s ook verder door van 35% naar 38%. Dit blijkt uit hetnieuwe vooruitzicht automotive van ING Research.

Nieuwe autoverkoop blijft haperen

Na een kleine plus in 2024 zal de Nederlandse verkoop van nieuwe auto’s in 2025 naar verwachting weer iets terugvallen van 381.000 naar 374.000 (-2%). De autoverkoop blijft daarmee zo’n 15% lager liggen dan voor de pandemie (2019), waarmee de instroom van nieuwe auto’s erg traag blijft gaan (slechts 4,1% van het park werd vernieuwd. De zakelijke vloot blijft groeien, maar bedrijven hebben minder auto’s te vervangen. De verkoop van nieuwe auto’s blijft echter vooral achter omdat particulieren het laten afweten. Prijzen van nieuwe auto’s zijn relatief sterk gestegen en particulieren schuiven de overstap naar volledig elektrisch voor zich uit.

Plug-in hybrids leven als flexibele tussenstap op door wegvallen fiscale steun voor elektrisch

Met het beëindigen van de fiscale steun (aankoopsubsidie, MRB en BPM-vrijstelling) is het enthousiasme voor elektrische auto’s onder particulieren teruggezakt. Door het hogere gewicht van elektrische auto’s (+400-500 kg) pakt de wegenbelasting bij een korting van ‘slechts’ 25% vanaf 2026 vaak hoger uit en onzeker is of een nieuw kabinet daar iets aan gaat doen. Daarnaast speelt mee dat particulieren die de overstap nog moeten maken, minder vaak thuis kunnen laden en de aankoop van een elektrische auto met lagere aantallen kilometers minder snel kunnen terugverdienen. Hierdoor wijken particuliere kopers van nieuwe auto’s uit naar plug-in hybrids, die een steeds grotere elektrische actieradius krijgen. Er komen meer modellen op de markt en ook Chinese merken zetten hier door importtarieven op volledig elektrische auto’s meer op in. Dit zorgt ervoor dat het aandeel van plug-in hybrids dit jaar naar verwachting stijgt van 14% tot 19%. Overigens maakt het geplande schrappen van de resterende accijnskorting op benzine (ca. 0,25 inclusief uitgestelde inflatiecorrectie) elektrisch rijden wel weer iets aantrekkelijker.

Occasions meer dan ooit in trek, handel op recordniveau

Nederland is altijd al een occasionland geweest, maar dit jaar kiezen particulieren nog vaker voor een gebruikte auto. Dit zijn in 95% van de gevallen benzineauto’s, diesels of hybrides. En die komen regelmatig ook uit het buitenland. In vergelijking met nieuwe auto’s zijn tweedehands auto’s de afgelopen twee jaar weer goedkoper en het aanbod is ook ruimer. De verwachting is daarmee dat de verkoop van occasions in 2025 met rond de 2,1 miljoen opnieuw op recordniveau zal uitkomen.

Bedrijven wel door met elektrificatie, met einde lagere bijtelling ook eindejaarssprint verwacht

Bedrijven blijven de motor van de nieuwe autoverkoop en vooral van elektrificatie. Bijna tweederde van de nieuwverkoop gaat naar zakelijke rijders en bij elektrische auto’s gaat dat zelfs richting driekwart. Bedrijven gaan door met elektrificeren van hun wagenpark en veel leaserijders in loondienst hebben bij vervanging al geen andere keuze meer. Verschillende grote bedrijven willen het wagenpark dit jaar al volledig vergroenen. Ook zullen eind 2025 naar verwachting extra elektrische auto’s op kenteken worden gezet doordat de korting op de bijtelling in 2026 volledig vervalt (verhoging van van 17% naar 22%). Rico Luman, Sectoreconoom automotive: “Aangezien bijna 1 op de 2 nieuwe zakelijke auto’s dit jaar al elektrisch is, groeit het verwachte aandeel elektrisch in de nieuwverkoop ondanks wegblijven van particulieren naar bijna 38% (van 35% in 2024)”.

Omzet autobranche maakt pas op de plaats door prijscorrectie

Voor de Nederlandse autorbranche is het beeld al met al gemengd. Een deel van de dealers kunnen achterblijvende nieuwverkoop compenseren met de steeds belangrijker geworden occasionhandel, maar de daling van de eerder stevig opgelopen prijzen voor tweedehands auto’s zorgt wel voor een lagere omzet dit jaar (-1%). Opvallend is dat de prijzen van sommige auto-onderdelen wel blijven stijgen. Zo zijn nieuwe banden halverwege 2025 15% duurder dan een jaar eerder en maarliefst 55% duurder dan 5 jaar terug. Onderhoudswerk is er met een groter en ouder wagenpark dat meer kilometers maakt nog altijd voldoende. Dit blijft een sterke pijler onder de omzet van autodealers, al staan de winstmarges met verder stijgende loonkosten in een krappe arbeidsmarkt ook onder druk.