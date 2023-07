Steeds meer grote bedrijven in Nederland voeren extra maatregelen in om medewerkers te verleiden voor de internationale trein. Dat werd duidelijk tijdens het internationaal treinen event van de Coalitie Anders Reizen. Om andere bedrijven te inspireren met praktijkvoorbeelden, publiceert de bedrijvencoalitie vandaag samen met Natuur & Milieu een zomerchecklist. De checklist helpt beleidsmakers en bestuurders in het bedrijfsleven om duurzaam reisbeleid om te zetten in actie.

Reint Jan Renes, als gedragswetenschapper verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en als panelspreker te gast tijdens het event, is positief verrast over de ontwikkelingen bij de bedrijven: “Het valt op dat steeds meer grote bedrijven daadwerkelijk maatregelen koppelen aan de duurzame ambities die ze hebben, bijvoorbeeld door de trein standaard te maken voor korte internationale reizen en door hun werknemers vaker de vraag voor te leggen ‘is het echt nodig dat je daar fysiek aanwezig moet zijn?’”.

Zo kan het ook

Bedrijven die hebben gekozen voor extra maatregelen zijn ABN AMRO, Deloitte, Capgemini, CGI, Eneco en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hugo Houppermans, directeur van de Coalitie Anders Reizen: “Veel werkgevers hebben een duurzaam reisbeleid, passend bij hun missie. In dat beleid is de omslag al gemaakt naar de trein als standaard eerste keuze is in plaats van het vliegtuig. Vaak naar bestemmingen tot 700 kilometer. Maar de praktijk blijkt weerbarstig. Daarom is het prachtig om te zien dat bedrijven nu doorpakken. Neem ABN AMRO. Zij hebben het voor elkaar gekregen om 70% van hun vluchten naar Londen om te zetten naar treinreizen. Een beslisboom, online dashboard en aangepast boekingssysteem helpen daarbij.”

Frequent flyer miles geeft ongewenste prikkels

Ondanks beperkte beschikbaarheid van treinstoelen en beperkte frequentie is de trend naar meer treinreizen duidelijk te zien. Ook bij Deloitte wordt vaker de trein gepakt. Dat komt omdat het bedrijf reisafspraken maakt met klanten. Elkaar internationaal opzoeken is niet langer vanzelfsprekend. Houppermans: “Deloitte doet dat heel praktisch en doelgericht. Samen met klanten een reisplan maken helpt je om bewuste keuzes te maken. Ander voorbeeld: bij CGI moeten werknemers die willen vliegen toestemming vragen aan leidinggevenden. En bij Eneco moet een businessclass vlucht persoonlijk gemotiveerd worden. Zo bouw je natuurlijke drempels in. Wegnemen van perverse prikkels is ook belangrijk. Het ministerie van IenW verbiedt medewerkers om hun frequent flyer miles privé te gebruiken. Voor veel reizigers zijn deze punten nog een reden om te blijven vliegen.”

Zelf ervaren

Reint Jan Renes signaleert dat er vaker wordt ingezet op maatregelen die daadwerkelijk het gedrag van medewerkers beïnvloeden. Renes: “Mooi te zien dat veel bedrijven steeds meer maatregelen ontwikkelen gericht op ander gedrag, waarbij het bijna moeilijk wordt om nog voor niet-duurzaam te kiezen. Dat is een positieve ontwikkeling, omdat veranderingen pas echt op gang komen als duurzaam de nieuwe standaard wordt, mensen het goede voorbeeld geven en mensen ook zelf ervaren wat het is om duurzame keuzes te maken.”

Meer treinstoelen nodig

Bert van Mourik, projectleider Mobiliteit bij Natuur & Milieu en mede-initiatiefnemer van de zomerchecklist, ziet dat er naast de inzet van de bedrijven nog veel winst te behalen is op het spoor. Hij roept daarom vervoerders op om de capaciteit van de internationale trein stevig te vergroten: “Een groeiende groep mensen en bedrijven willen hun steentje bijdragen om de impact van de klimaatcrisis te beperken. De keuze om minder te vliegen levert meer vraag op naar treinstoelen. Laten we aan die groeiende vraag tegemoet komen met meer stoelen.”

De missie van de ‘Internationale Trein’ werkgroep van Anders Reizen

Grote bedrijven die zijn aangesloten bij de coalitie Anders Reizen hebben de gemeenschappelijke ambitie om de CO2-uitstoot van zakelijke reizen te halveren in 2030 ten opzichte van 2016. Daar hoort ook duurzaam internationaal reizen bij. De Anders Reizen werkgroep ‘Internationale Trein’ bracht onlangs in kaart wat de potentie is van de internationale trein voor zakelijke reizigers. Een analyse van de reisdata van 17 grote werkgevers legde bloot dat de potentie groot is, in het bijzonder op het traject Amsterdam – Londen. Bovendien neemt de bereidheid om de internationale trein te nemen toe, terwijl het aanbod achterblijft. De werkgroep gaat dit jaar de treindata van nog meer bedrijven onderzoeken en gaat de precieze behoeftes van zakelijke reizigers in kaart brengen.