SRA (dé kennis- en kwaliteitspartner van accountantskantoren voor het mkb) organiseerde op 16 april het lunchwebinar Omnibus. “We gaan op het gebied van duurzaamheid en CSRD een onzekere periode tegemoet, zeker voor leden en klanten die ervan uit zijn gegaan dat zij vanaf boekjaar 2025 CSRD-plichtig zijn (en dat niet meer zijn als de Omnibus doorgaat). De enige zekerheid is het uitstel naar boekjaar 2027 (het ‘stop the clock’-besluit van 3 april). Een goed moment om opnieuw de klokken gelijk te zetten: wat is het tijdspad van de Omnibus, hoe om te gaan met de onzekerheden en waar moet SRA zich op richten? Voor het lunchwebinar hadden 156 leden zich aangemeld. Harry Marissen en manager SRA-Vaktechniek Jirina van Daal hebben de laatste actualiteiten en vragen van leden gedeeld. SRA overweegt de oprichting van een platform (‘Impact hub’).

Tijdspad

Het Omnibus-voorstel kan nog alle kanten uit en de kans is aanwezig – als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen en de verdeling binnen het Europese Parlement – dat het voorstel nog verder gaat en de CSRD-regels nog verder uitgekleed worden. EFRAG is gevraagd om technisch advies over de mogelijkheden voor reductie en vereenvoudiging van ESRS-datapunten en standaarden.

De planning is als volgt:

Tot 6 mei: input geven aan EFRAG

Behandeling overige wijzigingen (technisch advies EFRAG: juli 2025)

Wijzigingsvoorstellen Europees Parlement (Q4 2025)

Goedkeuring Europese Raad (Q4 2025)

Vertaling Nederlandse wetgeving (2026?)

Hoe zit het met de keten?

Voor de CSDDD zal de waardeketeninformatie worden beperkt tot de eigen operatie, de dochterondernemingen en de directe zakenrelaties van de onderneming. Stel dat bedrijven wel uitvragen, tot waar mag dat? Ten aanzien van de uitvraag van waardeketeninformatie bij ondernemingen die niet CSRD-plichtig zijn, is het voorstel dat de uitvraag zal worden gemaximeerd tot het niveau van de vrijwillige standaarden (eventueel aangevuld met informatie die in de sector gangbaar is). Ondernemingen die niet onder de rapportageverplichting van de CSRD vallen, kunnen gebruikmaken van een vrijwillige rapportagestandaard, de VSME. De Europese Commissie heeft deze VSME-standaard nog niet goedgekeurd: de EFRAG heeft de standaard gepubliceerd, maar er kunnen nog wijzigingen komen. De EFRAG ontwikkelt daarnaast tooling in Excelformat om op basis van de VSME via i-XBRL data te kunnen uitleveren in de keten.

Er is enige verwarring: hoe zit het met de verwachte uitvragen in de keten van de CSRD-plichtige ondernemingen? Een deel van het Europese Parlement wil zelfs dat deze uitvragen in de keten volledig worden geschrapt en dat het mkb op geen enkele manier met indirecte CSRD-verplichtingen wordt geconfronteerd. Het is de vraag wat de gevolgen zijn van deze politieke schermutselingen. Grote ondernemingen vragen ook nu al meer uit dan de VSME aangeeft, maar nemen dit gewoon op in hun leveringsvoorwaarden. Denk daarbij aan het voornemen van Albert Heijn om op alle voedingsmiddelen de Nutriscore te willen opnemen.

Wat willen de SRA-leden?

SRA overweegt de oprichting van een platform, een ‘Impact hub’, voor gemotiveerde leden die samen kennis willen uitwisselen en oplossingen ontwikkelen. Bij voorkeur rond specifieke thema’s en/of sectoren. Deze zou in de plaats komen van de huidige CSRD-expertgroep en de ESG-sparrengroep. Tevens denken we na over producten en diensten (advies en assurance) rond de VSME, en de ontwikkeling van sectorspecifieke adviestools.

Dit is wat de deelnemers ervan vonden:

94% vindt dat SRA duurzaamheid moet vertalen naar concrete sectorspecifieke kansen en risico’s (waarvan 64% ‘zeer mee eens’).

85% is het oneens met de stelling: ‘Als gevolg van Omnibus ga ik niet (meer) actief het gesprek met mijn klanten aan over duurzaamheid’.

76% vindt dat VSME in de toekomst zal bijdragen aan uniforme en proportionele duurzaamheidsinformatie voor klanten.

68% wil een werkprogramma voor VSME.

48% wil deelnemen aan de SRA-Impact hub (waarvan 16% zeker).

57% wil een VSME-rapportagetool.

Kortom: duurzame belangen en doelen verdwijnen niet als gevolg van Omnibus. Voor ons als SRA een bevestiging om door te gaan op de ingeslagen weg.

