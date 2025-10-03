Toen de EU in 2024 eindelijk instemde met de baanbrekende Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), werd deze geprezen als een doorbraak voor de verantwoordingsplicht van bedrijven. Maar amper een jaar later wordt de wet alweer uitgehold voordat deze überhaupt van kracht wordt. Een belangrijke drijvende kracht achter deze ommezwaai is een machtig bedrijf met veel geld en een bekend draaiboek: SOMO’s onderzoek onthult hoe ’s werelds grootste particuliere oliemaatschappij ExxonMobil’s een trans-Atlantische lobbycampagne opzette, dreigde miljarden aan investeringen in te houden, beleidsmakers intensief lobbyde en bondgenoten mobiliseerde om de CSDDD te dwarsbomen.

