BCD Travel heeft onlangs meer dan 100 reisinkopers en bijna 1.800 zakenreizigers ondervraagd over het belang van duurzaamheid in zakenreizen. Terwijl 82% van de bedrijven algemene duurzaamheidsdoelstellingen heeft, heeft slechts 45% doelstellingen voor duurzaam reizen. Bovendien is slechts 20% van de zakenreizigers zich bewust van de doelen voor duurzaam reizen van hun werkgever.

Prioriteiten



De top drie duurzaamheidsprioriteiten van reisinkopers zijn het ondersteunen van de algemene duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf, het bijhouden en rapporteren van duurzaamheid in zakenreizen en het verminderen van de impact op het milieu door zakenreizen. Meer dan twee derde beoordeelt deze prioriteiten als zeer tot uiterst belangrijk. CO2-compensatie en reizigersbelangen vinden zij het minst belangrijk.

Voordelen en uitdagingen

Naast de verminderde impact op het milieu (88%), zien reisinkopers een verbeterde bedrijfsreputatie (65%) en werving en behoud van talent (46%) als de belangrijkste voordelen van een duurzaam zakenreisprogramma. Meer dan de helft noemt echter de extra kosten van duurzame reisopties als grootste uitdaging. Andere obstakels zijn reizigersvoorlichting, een gebrek aan standaard meetmethoden en definities, en de beschikbaarheid van de juiste middelen, zoals online boekingstools die koolstofbudgetten ondersteunen.

Leverancierskeuze

Slechts een derde van de reisinkopers eist van leveranciers dat ze duurzaamheidsdoelstellingen en afspraken hebben vastgelegd. Een kwart zoekt leveranciers met vergelijkbare duurzaamheidswaarden en milieucertificeringen zoals EcoVadis. Een zesde vraagt om een CO2-emissiecalculator, wetenschappelijk onderbouwde doelen en andere duurzaamheidsmaatstaven. Hoewel de meeste inkopers duurzaamheidscriteria niet verplichten, beschouwt ongeveer de helft ze als “nice-to-have”.

Duurzame reisopties

Hoewel de helft van de bedrijven duurzaam reizen stimuleert, promoot slechts een derde duurzame opties op het moment van boeken. Het verminderen van het reisvolume en treinreizen in plaats van vliegen zijn de twee belangrijkste opties die reisinkopers aanbevelen. Verder promoten ze vaak rechtstreekse vluchten in plaats van vluchten met overstap, het combineren van verschillende reizen in één en het beperken van het aantal medewerkers op dezelfde reis. Daarnaast noemen zakenreizigers ook het delen van grondvervoer (bijv. taxi, huurauto, etc.) en het boeken van economy class in plaats van business als frequente aanbevelingen van hun werkgever.

Gedrag van reizigers

De populairste duurzaamheidsmaatregelen van reizigers tijdens hun reis hebben te maken met hotels. Zeven op de 10 reizigers vermijden vaak het wisselen van handdoeken en zes op de 10 maken geen gebruik van de dagelijkse schoonmaak. Recycling, papierloze reisdocumenten, ondersteuning van lokale bedrijven of wandelen waar mogelijk zijn ook populair. Zo’n vier op de 10 reizigers zeggen ook dat ze met alleen handbagage reizen en hun eigen herbruikbare waterfles meenemen.

Hoewel meer dan de helft van de reizigers bereid is om minder maar langere zakenreizen te maken of nieuwe, duurzamere manieren van reizen uit te proberen, is slechts 30% bereid om meer te betalen voor koolstofcompensatie of duurzame vliegtuigbrandstof (SAF).

Regionale verschillen

De enquêtes tonen regionale verschillen in duurzame maatregelen voor zowel reisinkopers als zakenreizigers. Bedrijven in EMEA richten zich op het verminderen van reisvolumes en het reizen per trein in plaats van per vliegtuig, terwijl Noord-Amerikaanse bedrijven eerder economy class in plaats van business gebruiken en grondvervoer delen. Werkgevers in APAC promoten juist rechtstreekse vluchten en milieuvriendelijke hotels.

“Bij BCD staat duurzaamheid centraal in onze visie, missie en waarden”, zegt Mike Janssen, BCD’s global chief operating officer en chief commercial officer. “We zetten ons in om onze klanten te ondersteunen met producten en diensten die hen helpen duurzaamheidsdoelstellingen voor zakenreizen te creëren en te bereiken. Onze bedrijfseigen digitale reisplatforms bieden waardevolle inzichten die klanten en reizigers helpen hun impact op het milieu te verminderen. Via onze BCD marketplace kunnen reisinkopers innovatieve duurzaamheidsoplossingen van externe partijen gebruiken of samenwerken met onze adviestak Advito om doelen te stellen en te meten.”