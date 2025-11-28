Shift maakte deze week bekend dat haar internationale architectuur wedstrijd een beslissende fase ingaat met de aankondiging van de locatie voor haar eerste internationale Landmark: de nieuwe wijk Waterkant in Rotterdam. De Shift Landmark wil een internationale trekpleister zijn die mensen, bedrijven en organisaties aanzet tot actie voor een duurzame toekomst. De organisatie heeft als doel 1 miljoen bezoekers per jaar te trekken, die zich verwonderen en laten inspireren. Met meer dan 10.000 m² aan overweldigende kunst, meeslepende verhalen en oplossingen voor een duurzame toekomst. Een groot deel van de exposities gaat over de verhalen van mensen, collectieven en (sociale) ondernemers op het gebied van natuur, energie, reizen, circulariteit en wonen, maar ook over thema’s als burgerschap, leiderschap en systeemverandering. Bedrijven en organisaties organiseren er evenementen en workshops. Ook is er ruimte voor horeca en overnachting. De totale investering in de landmark bedraagt ongeveer € 240 miljoen en de totale oppervlakte ligt tussen de 25.000 en 30.000 m².

Shift wilt bijdragen aan de sociale en economische infrastructuur in Rotterdam Zuid met het creëren van leef- en leerplekken samen met en voor buurtbewoners en bestaande organisaties. Daarnaast krijgen scholen uit de omgeving gratis toegang tot de Shift-ervaring en educatieve activiteiten.

Waterkant heeft de ambitie om een van Europa’s meest duurzame en toekomstbestendige wijken te worden. Het gebied omvat 3750 nieuwe woningen, scholen, creatieve werkplaatsen, sportfaciliteiten, een nieuw treinstation, kantoren, restaurants en culturele ruimtes. Het gebied staat model voor een klimaat-adaptief, natuurvriendelijk en sociaal stedelijke visie. Waterkant wordt een wijk die mensen verbindt met water en groen rondom het nieuwe getijdenpark. De wijk sluit aan bij de klimaat-adaptatie strategie van de stad.

Waterkant beoogt een ​​nieuwe standaard te zetten in toekomstbestendige stadsontwikkeling. Parkeren vindt plaats onder het verhoogde maaiveld met twee slimme parkeer hubs die autodelen faciliteren en daarmee autogebruik verlagen. Er komt een duurzaam en collectief energiesysteem voor warmte en elektriciteit. Circulaire bouw, hergebruik van materialen en focus op biodiversiteit vormen een belangrijk onderdeel van de toekomstige ontwikkeling.

Shift sluit aan bij de ambitie van Rotterdam om dé culturele hotspot van Europa te worden. Het creëren van een nieuwe culturele hub en kennisinstelling leidt tot nieuwe, duurzame banen en kansen. Shift sluit aan bij de recent gelanceerde ambitie van Rotterdam om in 2050, 1.000 hectare extra groen en water toe te voegen aan de stad.

Rotterdam staat internationaal bekend om haar bijzondere architectuur en is aanjager van nieuwe, duurzame initiatieven. Een voorbeeld daarvan is SAWA, het eerste circulaire hoge houten woongebouw van Europa op de Lloydpier, dat vorige week officieel is geopend.

De laatste fase van de Shift-architectuurwedstrijd is deze week begonnen en loopt tot februari 2026. De 11-koppige internationale jury beoordeelt dan de ontwerpen. Op dinsdag 3 maart 2026 presenteren de 5 finalisten hun ontwerpen voor de Shift landmark aan de jury en 300 publieke en private stakeholders, impact-investeerders en de media. Shift maakt een maand later de winnaar bekend.

Dit geeft mensen binnen en buiten Rotterdam een eerste kijk in het ontwerp van de toekomstige landmark in Rotterdam. Shift stelt zich als doel om haar landmark te openen in 2031.

Rob de Jong, directeur Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas: “We zijn verheugd dat Shift voor Waterkant heeft gekozen. Als de plannen doorgaan, levert dat een enorme bijdrage aan de wijk. Rotterdammers profiteren van de toestroom van culturele bezoekers, vernieuwers en ondernemers die met hun aanwezigheid de economische basis van het gebied versterken”

Chantal Zeegers, wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen Rotterdam: “We zien potentie in de keuze voor de Waterkant, waar we onderzoeken hoe natuur, water en stedelijk leven elkaar kunnen versterken. Het kan een voorbeeld worden van hoe we in Rotterdam duurzaam blijven doorbouwen. Ik ben benieuwd hoe bewoners deze duurzame publiekstrekker in hun buurt zien en hoe het kan bijdragen aan het dagelijks leven”

Don Ritzen, oprichter en directeur Shift: “We hebben met de Shift Landmark gekozen voor Rotterdam, omdat het een stad is van doeners en dè plek voor bijzondere en vernieuwende architectuur. Projecten als SAWA laten zien dat Rotterdam plannen op het gebied van houtbouw en circulaire constructie ècht helpt waarmaken. Waterkant heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit, energie, en mobiliteit en we zien de potentie dat Waterkant een voorbeeldwijk gaat worden voor een duurzame toekomst”

Het Shift landmark maakt deel uit van de bredere missie van Shift: miljoenen mensen activeren om niet alleen bewust te zijn van de klimaatcrisis, maar ook daadwerkelijk in actie te komen. Door middel van meeslepende ervaringen, storytelling en door mensen op authentieke wijze met elkaar in verbinding te krijgen wilt Shift bijdragen aan een sociaal kantelpunt—waarin ècht duurzaam leven de norm wordt.

Over Shift

Shift is een sociale, steward owned onderneming opgericht door ondernemer Don Ritzen. Ritzen gelooft dat gedragsverandering een van de grootste uitdagingen is als het gaat om klimaatverandering en dat het over het hoofd wordt gezien vanwege de controverse. Daarom ging hij op zoek naar een aanpak die miljoenen mensen zou kunnen inspireren.

Shift is één van de slechts 80 Nederlandse ondernemingen die door het accreditatie-proces heen is gekomen van de code Sociale Ondernemingen, wat betekent dat impact op de eerste plaats staat.

Voordat hij Shift begon, was Ritzen medeoprichter van de Amsterdamse accelerator Rockstart, dat kantoren heeft in Bogota, Kopenhagen en Amsterdam.

Sinds de oprichting in 2010 heeft Rockstart geïnvesteerd in meer dan 350 startups in een vroeg stadium, waaronder veel impact georiënteerde bedrijven zoals Peerby, Sympower en Hubs. De Rockstart bedrijven samen zijn vandaag de dag EUR 1,7 miljard waard.