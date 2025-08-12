Van 23 tot 25 september organiseert SAS voor het eerst een Benelux HackSprint op de KNVB Campus in Zeist. Het driedaagse event is een lokale versneller van de wereldwijde SAS Hackathon en brengt data scientists, ontwikkelaars en changemakers samen om duurzame innovaties te realiseren met behulp van data en AI.

Data- en duurzaamheid gedreven denkers en doeners

De HackSprint in Zeist staat volledig in het teken van duurzaamheid. De inhoudelijke leidraad wordt gevormd door de zeven transitiepaden uit het boek Only Planet van Tim van Hattum (Wageningen University). Deze paden, waaronder energietransitie, voedsel, water en mobiliteit, bieden richting aan de innovaties van de deelnemende teams. SAS ondersteunt hiermee een nieuwe generatie datagedreven denkers en doeners die actief willen bijdragen aan klimaatoplossingen.

De SAS HackSprint is een nieuw initiatief binnen de Benelux en vormt een lokale versneller van de internationale SAS Hackathon, die wereldwijd plaatsvindt van 15 september tot 10 oktober 2025. Voor Benelux-deelnemers aan de SAS Hackathon biedt de HackSprint een exclusief driedaags evenement van 23 tot 25 september. Dit programma is speciaal ontworpen om samenwerkingen te stimuleren, projecten naar een hoger niveau te tillen en innovatieve oplossingen verder te ontwikkelen, met een sterke focus op duurzaamheid.

Tijdens deze intensieve dagen krijgen teams de kans om ideeën uit te wisselen, nieuwe invalshoeken te verkennen en gericht te werken aan impactvolle resultaten.

KNVB als host én deelnemer

“SAS is al jarenlang de analytics-partner van de KNVB. Samen zetten we data in om het voetbal slimmer, beter en mooier te maken, van het analyseren van prestaties tot het ondersteunen van strategische keuzes op en rond het veld”, zegt Tom Elbersen, persvoorlichter bij de KNVB.

Als onderdeel van deze samenwerking stelt de KNVB haar locatie in Zeist beschikbaar voor de HackSprint, waarmee we laten zien dat we niet alleen inzetten op technologische innovatie, maar ook op maatschappelijke vooruitgang. De KNVB neemt bovendien actief deel aan het event met een data-uitdaging gericht op het optimaliseren van voetbalcompetities, met als doel het verminderen van reisafstanden en CO₂-uitstoot, een concreet voorbeeld van hoe data en sport samen bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Succesverhalen van vorig jaar: van hackathon tot award

Een inspirerend voorbeeld van de impact van de SAS Hackathon is het team dat zich richtte op de toekomstbestendigheid van de Nederlandse delta. In samenwerking met o.a. Heijmans, Dura Vermeer, Waterschap Rivierenland, Notilyze en WUR, ontwikkelde het team met behulp van SAS Viya en open-source technologieën een geavanceerde klimaatvisualisatie van het rivierengebied. Deze inzichten leidden tot betere strategieën voor waterbeheer.

Ook het team van Ab Ovo maakte indruk met een oplossing die organisaties helpt hun CO₂-uitstoot te reduceren. Door middel van synthetische data en scenario-analyses kregen bedrijven inzicht in hoe zij hun reis- en werkbeleid kunnen verduurzamen , van mobiliteit tot kantoorlocaties en tegelijkertijd voldoen aan de eisen van CSRD-rapportage.