SAP heeft een samenwerking aangekondigd met Ambipar, een wereldleider op het gebied van milieudiensten met operaties in 40 landen. Samen introduceren zij ‘Net Zero as a Service’, een dienst die organisaties ondersteunt in hun strijd tegen klimaatverandering. De aankondiging werd gedaan tijdens Climate Week 2024.

‘Net Zero as a Service’ combineert de krachtige cloudoplossingen van SAP – zoals SAP Sustainability Footprint Management, SAP Sustainability Data Exchange, SAP Green Token en SAP Sustainability Control Tower – met Ambipar’s expertise in de handel en generatie van CO2-credits. Dankzij de samenwerking kunnen klanten hun CO2-uitstoot effectief beheren en compenseren.

De dienst is ontwikkeld door de teams in Latijns-Amerika van SAP en Ambipar en biedt een volledige end-to-end-oplossing voor CO2-beheer. SAP’s oplossingen, waaronder AI-gebaseerde toepassingen, ondersteunen organisaties wereldwijd bij het meten van hun uitstoot en het nemen van tijdige en verantwoorde beslissingen op zowel financieel als milieugebied. Via Ambipar’s platform AMBIFY kunnen klanten CO2-uitstoot compenseren door de aanschaf van internationaal gecertificeerde CO2-credits. AMBIFY is beschikbaar in de SAP Store.

Gerichte duurzaamheidsdoelen

Het platform biedt niet alleen inzicht in de CO2-uitstoot, maar verzamelt ook andere essentiële duurzaamheidsdata, zoals waterverbruik en sociale impact, via de SAP Sustainability Control Tower. Hiermee kunnen organisaties specifieke duurzaamheidsdoelen stellen en, dankzij nauwkeurige voorspellingen, gerichte maatregelen nemen om hun uitstoot te verminderen of te neutraliseren.

Ambipar test momenteel de ‘Net Zero as a Service’-oplossing binnen zijn eigen operaties om zijn ambitieuze groeidoelen te ondersteunen. Deze pilot maakt gebruik van SAP-oplossingen, waaronder SAP Sustainability Control Tower, om een uniforme databasis te creëren waarmee de CO2-uitstoot efficiënt kan worden gemeten en beheerd.

ESG-rapportages automatiseren

Met de AI-aangedreven oplossingen van SAP kan Ambipar efficiënte ESG-rapportages automatiseren. Zo krijgen zij een uitgebreid en bruikbaar overzicht van hun duurzaamheidsinspanningen. Dit ondersteunt Ambipar bij de schaalvergroting van hun operaties en vermindering van hun ecologische voetafdruk.

Adriana Aroulho, president van SAP Brazilië, benadrukt dat steeds meer SAP-klanten behoefte hebben aan manieren om hun CO2-uitstoot te meten en te compenseren. “Met ‘Net Zero as a Service’ en onze samenwerking met Ambipar versterken we ons commitment om uitgebreide duurzaamheidsoplossingen te bieden. Op deze manier ondersteunen we onze klanten bij het opbouwen van toekomstbestendige bedrijven.”

Eén oplossing voor volledige CO2-reductie

“De samenwerking tussen SAP en Ambipar brengt twee bedrijven samen die hetzelfde doel nastreven: organisaties helpen om netto nul uitstoot te bereiken”, zegt Tercio Borlenghi Junior, CEO van Ambipar. “Door de technologie van SAP te combineren met onze expertise in decarbonisatie, bieden we klanten een eenvoudige maar complete oplossing die bijdraagt aan een koolstofarme economie. We zijn verheugd om deze dienst nu beschikbaar te stellen aan SAP-klanten en zo een belangrijke stap te zetten richting een duurzamere toekomst”, besluit Aroulho.