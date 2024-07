Salacia Solutions is het eerste bedrijf in Nederland met een ISAE 3402-verklaring voor CSRD-duurzaamheidsverslagen. Salacia Solutions heeft slimme software voor het verzamelen en verwerken van ESG-data voor de verplichte duurzaamheidsverslagen. De ISAE-verklaring garandeert dat de software goede, betrouwbare en de juiste gegevens aflevert. Daarmee wordt de accountantscontrole van het bedrijf dat gebruikmaakt van de software van Salacia Solutions een stuk eenvoudiger.

Wat zijn ISAE verklaringen?

De afkorting ISAE staat voor International Standard for Assurance Engagements. Het is een audit standaard voor rapportage over beheersing van processen die zijn uitbesteed. Het gaat bijvoorbeeld om de verwerking van data, over de procedures voor aanpassingen en over de veiligheid van data. ISAE certificaten of verklaringen zijn tot nu toe vooral gebruikt bij bijvoorbeeld uitbesteding van de salarisadministratie. Salacia verwacht dat ISAE 3402 ook de standaard wordt voor CSRD-software.

De afgelopen maanden hebben we onze processen onder de loep genomen, en mogelijke risico’s geïdentificeerd per stap in het proces van ons platform. Vervolgens hebben we maatregelen ingevoerd om deze risico’s te vermijden.

Kees Kerstens (co-founder Salacia Solutions): “We zijn heel blij met deze verklaring. We laten zien dat we de juiste processen hebben om betrouwbare ESG data te maken die geheel in lijn is met de eisen die Europa stelt voor de CSRD-duurzaamheidsverslagen. En dat niet alleen. Goede en betrouwbare data maakt het draaien aan de knoppen voor een duurzamere bedrijfsvoering een stuk makkelijker. Het gaat uiteindelijk niet om het maken van verslagen, maar om het bedrijf en de wereld duurzamer te maken. Daar is de CSRD voor gemaakt.”

Wat is het voordeel voor bedrijven die de software van Salacia Solutions gebruiken?

Voor een bedrijf betekent dit dat de kwaliteit van de geleverde duurzaamheidsgegevens gegarandeerd is. De ISAE-verklaring van Salacia Solutions maakt de accountantscontrole een stuk eenvoudiger en minder arbeidsintensief. Het is duidelijk vastgelegd welke data er wordt gebruikt, hoe die wordt bewerkt en op welke manier betrouwbare en juiste gegevens worden opgeleverd. Daarbij is de veiligheid van de data en de controle op wijzigingen vastgelegd.

Kees Kerstens: “Nu kunnen we laten zien dat we de juiste maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat alles klopt. Hierdoor hoeft de accountant alleen nog maar de bron van de data van de klant te controleren voordat deze in onze software komt. De accountant heeft nu de zekerheid dat de resultaten uit onze software goed zijn, en dat scheelt de klant én de accountant een hoop tijd en geld.”

Zonder ISAE moet een bedrijf alle stappen van dataverzameling tot rapportage door de accountant laten checken. Elke accountant van elk bedrijf zou dan door de software van Salacia Solutions moeten gaan om te checken of de data voor het duurzaamheidsverslag klopt. Dat is nu verleden tijd.

Wat heeft Salacia Solutions gedaan voor de ISAE-verklaring?

Om het ISAE rapport te krijgen heeft Salacia Solutions alle stappen en onderdelen van haar proces in kaart gebracht. Bijvoorbeeld het ontvangen van data, berekeningen correct uitvoeren, afvangen en oplossen van fouten, en juiste weergave van de rekenresultaten volgens de laatste regelgeving. Maar ook beheer van gebruikers en het gecontroleerd doorvoeren van wijzigingen in de software horen hierbij.

Daarna zijn alle processtappen geanalyseerd en alle risico’s in beeld gebracht. Dat leidde tot een lijst maatregelen die deze risico’s voorkomen of op zijn minst detecteren. Een voorbeeld van een maatregel is dat bij elke release van de software gecontroleerd wordt of alle ESRS tabellen correct worden uitgerekend én correct worden weergegeven, volgens de vastgelegde methoden uit de European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

De regelgeving van de ESRS wil van jaar tot jaar nog wel eens wijzigen. Met deze werkwijze houdt Salacia Solutions grip op de kwaliteit van de software bij interne ontwikkeling, maar ook bij externe wijzigingen. De uitvoering van het framework van controles is tenslotte gecontroleerd op compleetheid, volledigheid en juistheid door accountantskantoor Baker Tilly volgens de normen van de ISAE. En dus goedgekeurd.

Martin van Ernst (Partner IT Advisory Baker Tilly): “Voor Salacia is dit de eerste keer dat zij een ISAE3402 type I verklaring ontvangen ten behoeve van haar ESG-dienstverlening. Wij feliciteren Salacia met het behalen van deze mijlpaal.”

De volgende stap? Door het blijven uitvoeren van de maatregelen en deze periodiek te laten auditen, werken we aan het behalen van de Type 2-verklaring. Deze verwachten we begin 2025 binnen te halen.