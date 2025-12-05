Salacia Solutions organiseerde een openingsevent van het nieuwe kantoor in Rotterdam op dinsdagmiddag 25 november. Er stond veel op het programma!

“Bij Salacia Solutions geloven we dat zaken doen meer vraagt dan alleen financiële cijfers. De combinatie met niet-financiële, ESG data is onmisbaar voor organisaties, om koers te kunnen zetten richting duurzaamheid en veerkracht voor de toekomst. Ons event in hartje Rotterdam was een viering van die visie! We openden ons nieuwe kantoor en nodigde onze community uit om in gesprek te gaan over wat er nu écht nodig is voor duurzame vooruitgang. De energie in De Doelen en later in ons nieuwe kantoor was voelbaar: een mix van trots, nieuwsgierigheid en gedeeld optimisme over de toekomst van ESG. Het succes van het event is te danken aan een groep sprekers die ieder vanuit hun eigen expertise de zaal wist te raken.” Een verslag:

Professor Matthijs Schouten over onze relatie met de natuur

Met zijn kenmerkende warmte en wijsheid nam ecoloog en natuurfilosoof Matthijs Schouten ons mee in de vraag hoe onze cultuur zich verhoudt tot de natuur. Hij introduceerde het begrip oikos (ons gezamenlijke huis) en benadrukte dat we leven in het Anthropoceen, een tijdperk waarin de mens het gezicht van de aarde bepaalt. Ondanks onze kennis en technologische mogelijkheden blijven we achter in actie, wat leidt tot een “crisis van geest en ziel”: wie denken wij dat we zijn, en wat moeten we worden om een duurzame toekomst te creëren? Hij onderscheidde vier wereldbeelden – van heerser tot deelnemer – en liet zien dat we langzaam verschuiven naar een ecocentrische visie waarin mens en natuur partners zijn. Toch blijft cognitieve dissonantie bestaan: we weten wat nodig is, maar handelen niet.

Een boodschap die perfect aansluit bij waar Salacia voor staat: betekenisvol veranderen, mét hoofd én hart. Duurzame keuzes vragen niet alleen om bewustzijn, maar om concrete data en inzichten die handelen mogelijk maken. Zoals professor Schouten aangaf, is kennis zonder actie zinloos. Door financiële én niet-financiële informatie samen te brengen, kunnen bedrijven niet alleen begrijpen wat er speelt, maar ook koers zetten richting een toekomst waarin winst en welzijn in balans zijn.

ESG inzichten uit de praktijk van Ahrend, WireCo en Rheem

Onze klanten deelden openhartig hoe zij met behulp van onze ESG Datahub niet alleen voldoen aan de CSRD, maar vooral nieuwe kansen ontdekken.

Claudia Mennen, CFO van Koninklijke Ahrend benadrukte dat transparantie en rapportage niet alleen door regelgeving worden gedreven, maar vooral door de overtuiging om een duurzame toekomst te creëren. Ahrend’s circulaire ontwerpstrategie (producten zo ontwerpen dat ze herbruikbaar en recyclebaar zijn) wordt versterkt door ESG-data, waarmee ze in hun “Planet Board” vijf keer per jaar beslissingen nemen op basis van zowel financiële als niet-financiële informatie. Arno La Haye, Managing Director van Rheem Europe, liet zien hoe data cruciaal is voor strategische keuzes: een levenscyclusanalyse onthulde dat het toepassen van gerecycled RVS een veel grotere impact had dan transportoptimalisatie. Voor hem is duurzaamheid niet alleen een kwestie van “geloven”, maar ook van betaalbaarheid en slimme, datagedreven keuzes die mensen helpen de juiste stappen te zetten.

Wilco Stroet, Managing Director van Lankhorst Engineered Products (onderdeel van WireCo) benadrukte dat duurzaamheid en winstgevendheid hand in hand kunnen gaan. Zijn bedrijf bewijst dat de meest duurzame aanpak ook een goede winstgevendheid kan opleveren. Data helpt hen investeringsbeslissingen te sturen, zoals het kiezen van locaties waar waterzuiveringsprojecten de grootste impact hebben.

Alle drie zijn het eens: de toekomst vraagt om investeerders die CO₂-reductie eisen, en daarvoor is betrouwbare niet-financiële data onmisbaar.

Samenwerken aan betrouwbaarheid met partners Nexio Projects, 2Impact en BDO

Onze partners vertelden hoe het is om met Salacia samen te werken: persoonlijk, duidelijk, hands-on, maar bovenal gefocust op kwaliteit. Tijdens het partnerpanel benadrukten Esther de Graaf (2impact), Albert-Jan Knol (BDO) en Marc Roodhuyzen de Vries (Nexio Projects) hoe cruciaal samenwerking is om duurzaamheid écht te verankeren.

Esther legde uit dat implementatiepartners niet alleen software implementeren, maar ook methodologieën opstellen en vastleggen, processen inrichten en zorgen dat mensen worden meegenomen. Want dat is nodig om structurele en consistente monitoring van ESG-data te borgen binnen de organisatie. “De echte waarde begint zodra alle data verzameld is,” want dan kunnen bedrijven sturen op impact en strategie. Marc voegde toe dat sterke partnerships draaien om co-creatie en gedeeld DNA: dezelfde waarden, vertrouwen en plezier in samenwerken. Albert-Jan benadrukte het belang van vertrouwen en gezamenlijke ambitie: “Als je dezelfde visie hebt, gebeurt de magie.” Hij wees ook op de waarde van interne controles zoals ISAE-certificering om datakwaliteit te borgen: een fundament voor betrouwbare rapportages.

Hun inzichten sluiten naadloos aan bij Salacia’s missie: organisaties helpen navigeren met een volledig kompas.

Muzikale inspiratie

Naast de inhoudelijke onderdelen zorgden we voor een flinke dosis energie en creativiteit. Een deel van de cast van musical Only Planet (première in 2026!) bracht een indrukwekkend nummer over het butterfly effect: een krachtige reminder dat kleine acties grote impact kunnen hebben. Daarna zorgden De Flamingo’s voor een unieke muzikale medley, speciaal op maat gemaakt voor Salacia, met herkenbare Rotterdamse klassiekers en humoristische twists. Het absolute hoogtepunt? De kinderen van onze collega’s die samen het lint doorknipten en zo officieel ons nieuwe kantoor openden. Een moment vol toekomst en hoop.