Marktonderzoeksbureau IPSOS heeft op verzoek van The Plastic Free Foundation en WWF ruim 20.000 volwassenen in 28 landen gevraagd naar hun mening over acties om plasticvervuiling te stoppen. In Nederland vindt 84% van de consumenten dat verpakkingsproducenten en retailers verantwoordelijk zijn voor het verminderen, hergebruiken en recycling van plastic verpakkingen 71% van de Nederlanders wil zo snel mogelijk verbod op wegwerpplastic.

The Plastic Free Foundation heeft ism IPSOS de peiling onder 20.513 respondenten in 28 landen uitgevoerd. De respondenten waren tussen de 16 en 74 jaar. De peiling is uitgevoerd in de periode tussen 20 augustus en 3 september 2021. WWF heeft samen met The Plastic Free Foundation de data geanalyseerd.

Volgens plastic-expert van het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) Oskar de Roos geven Nederlanders een heldere boodschap: “Een beter milieu begint bij de overheid en het bedrijfsleven en niet bij consumenten. De huidige plasticcrisis is hiervoor te groot. We zien dat de huidige focus van de Nederlandse overheid op vrijwilligheid en recycling niet toereikend is. Sterker nog: wij lopen flink achter op landen* om ons heen. Strenge wet- en regelgeving is echt noodzakelijk om de plasticcrisis te stoppen.”

De Roos vindt het fantastisch om te zien hoeveel publieke steun er voor stevige maatregelen is. “Wij hopen dat het Nederlandse kabinet zich hierdoor gesteund voelt en zich inzet voor stevige internationale afspraken tijdens de VN-top in Kenia eind deze maand.”

Internationaal bindend verdrag

Gemiddeld 90% van de ondervraagden is van mening dat een internationaal bindend verdrag ‘belangrijk’ is in de strijd tegen de plasticcrisis (in Nederland is dit 86%). Consumenten in Latijns-Amerika lopen voorop; in Mexico vindt zelfs 96% een verdrag van belang om plasticvervuiling in oceanen te stoppen. Daarna volgen consumenten in Europa en Azië.

Op dit moment is in Kenia een wereldwijde top van de Verenigde Naties, waar onderhandeld wordt over een plasticverdrag. Onlangs bleek uit een WWF-rapport dat plastic in onze oceanen in 2050 verviervoudigd zal zijn als we nu geen actie ondernemen.

*In het Verenigd Koninkrijk wordt vanaf april een taks ingevoerd op primair (virgin) plastic, in Frankrijk mogen winkels vanaf 1 januari 2022 geen groente en fruit meer verkopen in plastic verpakkingen, Duitsland en Scandinavië zijn veel verder met statiegeld op plastic verpakkingen.