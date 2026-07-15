Noord-Hollandse melkveehouders kunnen vanaf 14 juli subsidie aanvragen voor investeringen die hun bedrijf klaar maken voor de toekomst. De provincie stelt ruim €2 miljoen beschikbaar voor innovatieve technieken die helpen om emissies te verlagen, efficiënter te werken en ruimte te houden voor verdere bedrijfsontwikkeling. De subsidie kan worden ingezet voor duurzame bedrijfsplannen, emissiereducerende maatregelen en apparatuur om stikstofuitstoot te meten.

Gedeputeerde Jelle Beemsterboer: “Veel melkveehouders zoeken naar manieren om hun bedrijf verder te ontwikkelen én tegelijkertijd de uitstoot te verminderen. Met deze subsidie helpen we boeren investeren in innovatieve technieken die in de praktijk werken. Zo ontstaat ruimte om te ondernemen, verlagen we de stikstofuitstoot en bouwen we samen aan een innovatieve landbouw.”

De regeling wordt voor de tweede keer opengesteld en is bedoeld om de uitstoot van methaan en ammoniak (stikstof) terug te dringen. Voor deze tweede ronde is er ruimte voor 23 bedrijfsontwikkelplannen (€165.000) en ruim €2 miljoen voor de aanschaf van emissiereducerende maatregelen.

Met de subsidie kan worden geïnvesteerd in oplossingen zoals mestrobots, slimme sproei-installaties en moderne beweidingssystemen. Dat is goed voor de natuur en voor het boerenbedrijf van de toekomst. Zo verlagen we de stikstofuitstoot en versterken we tegelijkertijd de agrarische sector.

De subsidieregeling sluit aan bij de afspraken die de provincie Noord-Holland vorig jaar met agrarische organisaties heeft gemaakt over stikstofreductie en natuurherstel – en is onderdeel van het Fieldlab Groene Hart, waar boeren, overheden en experts samenwerken om duurzame landbouw in de praktijk te testen en op te schalen.