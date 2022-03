Vallianz Holdings Limited heeft een memorandum van overeenstemming gesloten met Royal IHC, om samen te werken aan het ontwerp en de bouw van een nieuwe generatie Service Operation Vessel (“SOV”) ter ondersteuning van de operaties en het onderhoud van offshore windmolenparken. De batterij-hybride SOV, ontworpen door Royal IHC om te voldoen aan de veranderende behoeften van offshore windmolenparken, biedt geavanceerde niveaus van integratie en autonomie met een hoge operationele efficiëntie, waardoor het schip het eerste in zijn soort zal zijn in de industrie. De ultramoderne technologie maakt een hoog niveau van veiligheid, betrouwbaarheid en werkbaarheid mogelijk tegen een lage kostprijs met verminderde emissies tijdens de werking. De SOV is ook ontworpen om klaar te zijn voor echte emissievrije operaties door gebruik te maken van een volledig offshore oplaadsysteem met batterijen en alternatieve brandstoffen voor de aandrijving, zonder in te boeten aan operationele functionaliteit en toch duurzamere prestaties mogelijk te maken.

Om efficiënt te kunnen opereren, zal de SOV beschikken over een volledig geïntegreerd servicepakket met een dynamisch positioneringssysteem, een bewegingsgecompenseerde loopplank en kraan, een lifttoren en een dochtervaartuig met traploze aanlegsteiger. Er zal voldoende ruimte beschikbaar zijn voor opslag, werkplaatsen, kantoorruimten voor de bedrijfsvoering en ontspanningsruimten voor de passagiers.

Volgens de bepalingen van het MOU zal de SOV worden gebouwd bij PT. United Sindo Perkasa (“Vallianz PT USP”), de volle dochteronderneming van de groep die een scheepswerf exploiteert in Batam, Indonesië.

Om de bouw en de toekomstige exploitatie van de SOV te vergemakkelijken, heeft de groep tevens een memorandum van overeenstemming ondertekend met Bernhard Schulte Shipmanagement (Deutschland) GmbH & Co. KG (“BSM Deutschland”), dat scheepsmanagementdiensten zal verlenen voor de SOV. BSM Deutschland levert wereldwijd een volledig gamma van scheepsmanagementdiensten voor offshore-windmolenparken. In het kader van deze samenwerking zal BSM Deutschland tijdens de exploitatie van de SOV onder meer scheepsoperaties, vlootbeheer en bemanningen uitvoeren. Daarnaast zal BSM Deutschland relevante scheepsmanagement-input leveren voor het ontwerp van de SOV om de werking van het schip voor offshore-windmolenparken te verbeteren.

Darren Yeo, Executive Vice Chairman van Vallianz: “Wij zijn verheugd samen te werken met Royal IHC en BSM Deutschland, om een SOV te ontwikkelen en te lanceren die de eerste in zijn soort zal zijn in de offshore windmolenparkindustrie. Dit project zal dienen als een springplank voor Vallianz om onze maritieme technologie en capaciteiten te verbeteren, alsook om ons profiel in de offshore windmolenindustrie te versterken. Tegelijkertijd zal het Vallianz PT USP in staat stellen verder door te dringen op de scheepsbouwmarkt in Azië en de Stille Oceaan, waar wij vorig jaar onze intrede in Taiwan hebben gedaan met de gunning van nieuwbouwcontracten.”

In 2021 haalde de groep contracten binnen voor het ontwerp en de bouw van drie onderzoeksschepen voor het Fisheries Research Institute of Taiwan en een sleepboot voor TIPC Marine Corporation Ltd, een Taiwanese staatsonderneming.

“De uiterst autonome en efficiënte SOV zal baanbrekende technologieën demonstreren en sluit aan bij de groeiende trend naar duurzaamheid en decarbonisatie in de wereldwijde maritieme industrie. Het SOV-project onderstreept ook onze inspanningen om de strategische koers van Vallianz te sturen in de richting van een versnelde digitalisering en toepassing van mariene technologieën, het bouwen van schepen die de koolstofuitstoot actief verminderen en het uitbreiden van onze activiteiten naar de sector van hernieuwbare energie”, voegde de heer Yeo eraan toe.

Kees van der Snel, Chief Operating Officer van Royal IHC: “Wij zijn zeer verheugd om Vallianz’s strategische stap naar de duurzame energie sector te ondersteunen. Dit sluit volledig aan bij de missie van Royal IHC om een leidende rol te spelen in het efficiënter en duurzamer maken van de maritieme industrie. Het SOV-project is hier een uitstekend voorbeeld van vanwege het zeer geavanceerde geïntegreerde ontwerp en de innovatieve oplossingen voor emissievrije exploitatie die vanaf vandaag kunnen worden geïmplementeerd.”