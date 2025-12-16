Root Sustainability, een tech startup uit Amsterdam, heeft een seed investering van €1.000.000 opgehaald. De ronde werd geleid door Borski Fund, met deelname van VC-investeerder Rockstart en angel investeerders Spotlight en Empower Impact, aangevuld met diverse particuliere investeerders.

Root biedt een AI data fundament voor duurzaamheidsteams bij retail merken. Root’s oplossing verandert versnipperde operationele data uit de hele waardeketen naar controleerbare, gedetailleerde duurzaamheidsinzichten. Retailers, waaronder HEMA, O’Neill en Holland & Barrett, gebruiken Root om duurzaamheidsdata te operationaliseren voor zowel bedrijfs- als productgerelateerde CO₂-footprints, zodat ze kunnen voldoen aan aankomende standaarden zoals Digital Product Passports en CSRD/VSME, en tegelijkertijd effectief hun CO₂-uitstoot kunnen reduceren.

“Deze investering stelt ons in staat om onze oplossing naar retail merken in heel Europa te brengen,” zegt Maud Schijen, medeoprichter van Root Sustainability. “Vandaag verspillen veel bedrijven honderden uren en miljoenen euro’s aan consultants, alleen om hun bedrijfs- en product-CO₂-footprint te berekenen. Het is traag, gefragmenteerd en achterhaald. Met ons AI-platform helpen we duurzaamheidsteams om onvolledige, verspreide data om te zetten in schone, controleerbare datasets – in minuten in plaats van maanden. Zo kunnen ze sneller beslissingen nemen, echte impact maken en meetbare ROI realiseren.”

“Root lost een actueel probleem op voor retail merken: het gebrek aan toegankelijke, nauwkeurige en bruikbare duurzaamheidsdata,” aldus Anieke Lamers, Operating Partner bij Borski Fund. “Zo kan HEMA bijvoorbeeld exact zien wat het verschil in impact is tussen de verkoop van vegetarische en originele hotdogs. Wij geloven dat Root het juiste team is om deze uitdaging aan te pakken. Root bouwt aan het fundament van data dat retailers nodig hebben om succesvol te zijn onder nieuwe duurzaamheidsregels en veranderende consumentenverwachtingen.”

Deze investering wordt gebruikt om Root’s commerciële activiteiten in Europa op te schalen en het team te versterken, en om te investeren in productontwikkeling voor verdere AI-innovatie op het gebied van data verrijking, keteninzicht en reductieplanning.

Over Root Sustainability

Root Sustainability is een AI-platform dat retailmerken helpt om een complete en betrouwbare set duurzaamheidsdata op te bouwen en te gebruiken. Het verzamelt alle relevante gegevens en zet deze automatisch om in overzichtelijke inzichten, zodat bedrijven direct hun impact kunnen meten, rapportages kunnen maken en hun CO₂-uitstoot kunnen verminderen.

Over Borski Fund

Borski Fund werd in 2019 opgericht door Simone Brummelhuis en Laura Rooseboom en is gevestigd in Amsterdam. Als venture capital fonds richt Borski Fund zich op het overbruggen van de funding gap voor startups met vrouwelijke (co-)founders of bedrijven die innovatieve producten en diensten voor vrouwen ontwikkelen. Met een focus op sectoren zoals gezondheidszorg, circulaire energie en future society, stimuleert Borski Fund inclusieve innovatie en eerlijke toegang tot kapitaal.

Foto bovenaan: oprichters Maud Schijen en Gijs de Mol

Bron: Root Sustainability