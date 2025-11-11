De Nederlandse bouwmaterialenindustrie en het Rijk hebben op 7 november het Bouwmaterialenakkoord ondertekend. In dit akkoord staan afspraken die de bouwsector helpen om de beschikbaarheid van grondstoffen te vergroten en milieuschadekosten in de materiaalketens zo veel mogelijk te beperken. Dit draagt bij aan een gezonde leefomgeving en verkleint de afhankelijkheid van niet-Europese landen.

Het akkoord is ondertekend door 13 zogeheten materiaalketens in de bouwmaterialenindustrie, diverse brancheverenigingen, waaronder Techniek Nederland, en de ministeries van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO), Klimaat en Groene Groei (KGG) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Circulaire bouweconomie

De afspraken moeten bijdragen aan een circulaire bouweconomie, waarin secundaire grondstoffen beter beschikbaar zijn, het gebruik van primaire grondstoffen afneemt en afval wordt geminimaliseerd. Elke materiaalketen heeft een routekaart opgesteld met ambities en acties die bijdragen aan het behalen van de doelen van het akkoord. Het Rijk en de brancheverenigingen ondersteunen de materiaalketens bij het opstellen en uitvoeren van deze routekaarten.

Cruciale rol voor de technieksector

Techniek Nederland, als vertegenwoordiger van de technieksector, is een van de ondertekenaars van het Bouwmaterialenakkoord. De brancheorganisatie benadrukt het belang van samenwerking binnen de keten om de doelstellingen te realiseren. Jeroen Bart, vakspecialist Circulariteit bij Techniek Nederland: ‘De technieksector speelt een cruciale rol in de transitie naar een circulaire bouweconomie. Door kennis te delen met andere ketenpartners zorgen we ervoor dat materialen slimmer worden toegepast, hergebruikt en hun waarde behouden. Zo bouwen we stap voor stap aan een toekomstbestendige sector.’

Duurzaamheid, circulariteit en efficiënt grondstoffengebruik

Met dit akkoord laat de Nederlandse bouwmaterialenindustrie zien klaar te zijn voor een toekomst waarin duurzaamheid, circulariteit en efficiënt grondstoffengebruik centraal staan. Het Rijk ondersteunt deze ambitie en zet zich in voor het scheppen van de juiste randvoorwaarden om dit mogelijk te maken.

Aan de slag met de uitvoering

Met het akkoord als stevige basis gaan de betrokken partijen nu aan de slag met de uitvoering. Routekaarten worden verder uitgewerkt, samenwerkingen geformaliseerd en verschillende acties zoals verkenningen en onderzoeken worden in gang gezet. Daarnaast wordt er actief gemonitord op de doelen en afspraken die in het akkoord zijn vastgelegd.