Retoursysteem met statiegeld of een andere incentive geeft beste resultaat herbruikbare of recyclebare bekers op evenementen

Materiaalkeuzes



Het onderzoek bevestigt dat de weg richting een afvalvrij bekersysteem, die de meeste Plastic Promise koplopers in 2018 zijn ingeslagen, de juiste is. Voor de herbruikbare beker heeft de beker gemaakt van PP de minste impact op het milieu.

Voor een recyclebare beker is de milieu impact van de PP beker ook het kleinst, echter kan dit materiaal niet van beker naar beker (circulair) worden gerecycled. De milieu impact van PLA is het grootst, ondanks het feit dat hierbij geen gebruik wordt gemaakt van fossiele grondstoffen. Op dit moment is rPET het enige materiaal dat circulair verwerkt kan worden, dit heeft op dit moment dan ook de voorkeur. Voorwaarde voor circulaire recycling is dat de bekers in een schone monostroom (geen vervuiling of andere soorten plastic) worden ingezameld en dat er geen inkt op de beker zit.

Systeemdenken



“Er is geen absolute winnaar” volgens Agnieszka van Batavia van The LCA Centre, Project Manager van het onderzoek. Zo is een herbruikbare beker (hard cup) met lage impact, die op een efficiënte manier wordt gewassen, minder milieubelastend dan alle mogelijke recyclebare beker (soft cup). Voorwaarde is wel dat het uitvalpercentage van hard cups lager is dan 25%. Aan de andere kant: zelfs bij een systeemverlies van slechts 2% verliest diezelfde hard cup het al snel van een soft cup met een lage milieu-impact als de hard cup op inefficiënte wijze gewassen wordt.

Dit soort inzichten maken duidelijk dat het belangrijk is om bij het analyseren van circulaire oplossingen te denken in termen van systemen en niet in losse producten en activiteiten. Niet in enkel de materiaal- of leverancierskeuze of manier waarop het statiegeldsysteem is toegepast maar de optelling van deze keuzes maakt het systeem duurzamer. Agnieszka benadrukt dat deze holistische benadering nog niet eerder is toegepast, wat dit onderzoeksrapport van andere LCA onderzoeken naar drinkbekers onderscheidt.

Hergebruik duurzamer bij minimaal 6 x gebruiken



Om toch een beeld te kunnen geven van waar het omslagpunt ligt hebben we twee meest voorkomende scenario’s naast elkaar gezet. Hiervoor is gebruik gemaakt van de resultaten van de Plastic Promise Pilots van 2019. Bij gebruik van een lichtgewicht herbruikbare PP beker, welke gereinigd wordt in een efficiënte wasstraat en een verlies van 10% versus een recyclebare rPET bekers met recyclingpercentage van 75%, is de herbruikbare beker duurzamer als deze minimaal 6 keer herbruikt wordt. Dat gebruik kan gedurende de gehele levensduur van de bekers plaatsvinden, dit hoeft dus niet tijdens één evenement te gebeuren.