De 13e editie van Reporting Matters – Embedding change, accelerating impact onderzoekt hoe bedrijven verder kunnen kijken dan compliance en duurzaamheidsrapportage kunnen gebruiken als een strategisch instrument om verandering te verankeren en transformatie te stimuleren. De publicatie van dit jaar, ontwikkeld door WBCSD in samenwerking met Radley Yeldar, is gebaseerd op een diepgaande analyse van de openbaarmaking van duurzaamheidsinformatie.

De studie bevat de volgende onderdelen:

Inzichten in de nieuwste wereldwijde en regionale trends in rapportage;

Perspectieven van thought leaders, waaronder Stephanie de Heer (WBCSD), Louise Ayling (Radley Yeldar), Mardi McBrien (WBCSD), en inzichten van investeerders door Jasmine Teo en Koh Wei Ling (Temasek);

Strategische discussies over de toenemende toepassing van dubbele materialiteit, de kenmerken van een robuuste duurzaamheidsstrategie, het belang van design en storytelling, en de rol van de SDG’s;

16 voorbeelden van goede praktijken van toonaangevende bedrijven in verschillende sectoren en regio’s, en aanbevelingen voor verbetering.

Van compliance naar transformatie

Duurzaamheidsrapportage heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld. De verschuiving van vrijwillige naar verplichte rapportage leidt tot robuustere en vergelijkbare rapportages, wat zowel de transparantie als de verantwoordingsplicht vergroot. Bedrijven staan ​​echter voor uitdagingen om aan deze hogere verwachtingen te voldoen, en uiteenlopende rapportagepraktijken per rechtsgebied vergroten de verschillen in kwaliteit en beschikbaarheid van rapportages.

Ondanks deze complexiteit werkt de overstap naar verplichte duurzaamheidsrapportage als een katalysator voor verandering. Nieuwe regelgeving bevordert interne samenwerking, verlegt de focus naar de volledige waardeketen, integreert dubbele materialiteit en zorgt voor sterkere mechanismen voor datakwaliteit en -controle.

De publicatie van dit jaar belicht hoe rapportage, wanneer strategisch benaderd, verder kan gaan dan compliance. Het wordt geen kostenpost, maar een zakelijke noodzaak – essentieel voor risicomanagement, het ontsluiten van waarde en het stimuleren van een zinvolle transformatie.

Belangrijkste bevindingen van Reporting Matters 2025

1. De afstemming op verplichte standaarden neemt toe. Bijna de helft (48%) van de beoordeelde rapporten geeft aan dat er sprake is van afstemming met of voorbereiding op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), terwijl verwijzingen naar vrijwillige standaarden zoals GRI en SASB zijn afgenomen, wat een wereldwijde verschuiving naar naleving van regelgeving weerspiegelt.

2. De verschuiving naar gecombineerde rapportage versnelt. Standalone duurzaamheidsrapporten maken nog steeds 54% van de geanalyseerde rapporten uit. Er is echter een toename van 11% in rapporten die financiële en niet-financiële informatie integreren, in lijn met de toenemende verplichte vereisten.

3. Dubbele materialiteit is de nieuwe standaard. 83% van de rapporten maakt gebruik van dubbele materialiteitsbeoordelingen, tegenover 77% vorig jaar. Dit is in lijn met de verplichte rapportagevereisten, die dubbele materialiteit steeds meer vooropstellen. Dit suggereert dat zelfs bedrijven buiten het bereik van maatschappelijk verantwoord ondernemen dubbele materialiteit als leidende praktijk nastreven.

4. Duurzaamheid is geïntegreerd in de bedrijfsstrategie, maar de uitvoering blijft achter. Hoewel 92% van de rapporten strategische integratie laat zien, biedt slechts 71% duidelijke uitvoeringsplannen of financiële impactinformatie ter ondersteuning hiervan, wat wijst op een kloof tussen ambitie en implementatie.

5. Governance speelt een belangrijke rol bij het verankeren van duurzaamheid in bedrijven. 66% van de rapporten maakt melding van duurzaamheidsexpertise of -training op bestuursniveau, en 39% wijst duurzaamheidsverantwoordelijkheden toe aan individuele bestuursfuncties. De rapportage over de beloning van bestuurders met betrekking tot duurzaamheid daalde echter met 4% ten opzichte van vorig jaar, wat mogelijk een weerspiegeling is van de bredere weerstand tegen ESG-initiatieven.