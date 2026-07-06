Sinds februari 2025 werkt Renewi samen met TNO en andere partners aan het CIRCLE4WIN-project. Binnen dit project wordt gewerkt aan een hoogwaardige recyclingoplossing voor windturbinebladen. Inmiddels zijn de eerste belangrijke stappen gezet richting een circulaire toepassing voor deze complexe afvalstroom. Het project loopt tot en met 2028.

Windturbinebladen vragen dringend om een nieuwe recyclingoplossing

Windenergie groeit snel in Europa. Ook voor Nederland wordt de rol van windparken op zee steeds bepalender in de energietransitie. Daarmee wordt de vraag wat er aan het einde van de levensduur van windturbines gebeurt steeds relevanter. Hoewel circa 90% van een windturbine al wordt gerecycled, blijven de composietbladen een probleem vanwege hun complexe materiaalopbouw.

De uitdaging wordt de komende jaren alleen maar groter, nu steeds meer windturbines het einde van hun levensduur bereiken. De Europese windindustrie zich verbonden aan een stortverbod, en vereisen aanbestedingscriteria in Nederland en de rest van Europa steeds vaker dat eigenaren van windparken vooraf een duidelijke end-of-life-strategie aantonen, voordat projecten worden gegund.

Samenwerking in de hele keten

Het CIRCLE4WIN-project laat zien dat circulariteit alleen werkt als de hele keten meedoet. Producenten, ontmantelaars, recyclers en grondstofverwerkers hebben elkaar nodig om tot een werkende oplossing te komen.

Renewi ondersteunt in deze samenwerking door:

het ontwikkelen van oplossingen voor de voorbewerking van windturbinebladen;

het opschalen van thermolyserecycling;

het realiseren van een industriële toepassing, zodat de teruggewonnen grondstoffen opnieuw kunnen worden ingezet.

Vooruitblik richting 2028

In de volgende fase werkt het project verder aan de validatie van de technologie, producttesten en levensduuranalyses.

Grootschalige toepassing vraagt nog tijd. De eerste resultaten laten wel zien dat hoogwaardige recycling van windturbinebladen dichterbij komt. Daarmee draagt Renewi, samen met de keten, bij aan een meer circulaire windenergiesector.