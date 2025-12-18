Renault Group Aftersales kondigt samen met strategische partner Castrol met trots de lancering aan van de nieuwe Renault Castrol GTX-reeks, samengesteld uit Re-Refined Base Oils (RRBO). Renault Group is daarmee de eerste autofabrikant die deze geavanceerde technologie introduceert in zijn nieuwste motoroliespecificaties. De reeks begint met RN17 (5W-30), die nu verkrijgbaar is bij alle Europese dealers en meer dan 50% van de Renault Group voertuigen in Europa dekt. ​​Samen met de reeds uitgebrachte RN700 en RN710, en de RN720 en AN2022 die in 2026 volgen, is Renault Group de enige autofabrikant die een volledig assortiment premium motorolie voor al zijn modellen aanbiedt, samengesteld uit RRBO.

Een sterke belofte: volledige dekking, geen compromissen

Gebruikte oliën worden opnieuw geraffineerd met geavanceerde technologie om te voldoen aan een standaard die gelijkwaardig is aan die van nieuwe olie. In combinatie met de expertise van Castrol voldoen deze oliën aan de technische eisen van de Renault Group, of overtreffen deze zelfs, terwijl de motorbescherming, prestaties en garantie behouden blijven.

Met een geschatte reductie van de CO 2 -uitstoot van 13-24% heeft de Renault Group besloten om deze premium oliën exclusief aan haar klanten aan te bieden als een duidelijke blijk van commitment aan een meer circulaire auto-industrie. Het draagt ​​ook bij aan de recycling van gebruikte olie, vermindert afval, verbruikt minder ruwe olie en helpt de Scope 3-uitstoot te verlagen².

Een innovatieve stap voor de auto-industrie

François Delion, Vice President Global After-Sales Renault Group: “This launch makes Renault Group the first OEM to provide its entire recent vehicle range with next-generation lubricants formulated with re-refined base oil. It’s a true demonstration that sustainability can go hand-in-hand with uncompromising performance and quality, over the complete lifecycle of the vehicle.”

Slawek Radon, Vice President Business Development & Partnerships at Castrol, vult aan: “By co-engineering these products, we’re helping Renault Group meet customer needs today and tomorrow with high-performance, lower carbon, more circular lubricants for the automotive sector”

1 Co-branded motoroliën van Renault bereiken een lagere CO2-voetafdruk door het gebruik van hergeraffineerde basisoliën in plaats van een deel van de nieuwe basisoliën die traditioneel in Castrol-smeermiddelen aanwezig zijn. Dit resulteert in lagere emissies gedurende de gehele levenscyclus, van productie tot fabricage. Castrol heeft de CO2-intensiteit van de gehele levenscyclus beoordeeld in overeenstemming met de Greenhouse Gas Protocol Product Life Cycle Accounting & Reporting Standard. De emissiefactoren die worden gebruikt voor hergeraffineerde en nieuwe basisoliën zijn proxywaarden die zijn verstrekt door Environmental Resources Management (ERM), een onafhankelijk adviesbureau voor CO2-voetafdrukberekeningen.

2 De GHG Protocol Corporate Standard classificeert de broeikasgasemissies van een bedrijf in drie ‘scopes’. Scope 1-emissies zijn directe emissies van eigen of gecontroleerde bronnen. Scope 2-emissies zijn indirecte emissies van de opwekking van ingekochte energie. Scope 3-emissies zijn alle indirecte emissies (niet inbegrepen in scope 2) die zich voordoen in de waardeketen van het rapporterende bedrijf, inclusief zowel upstream als downstream emissies.