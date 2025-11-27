Renault Group lanceert in samenwerking met We Drive Solar een vehicle-to-grid service (V2G) in Nederland. Dit is een innovatieve service waarmee particuliere consumenten hun auto kunnen inzetten om de elektriciteitskosten van hun woning te verlagen. Tegelijk spelen ze een rol voor de ontlasting van het overvolle stroomnet tijdens piekuren én dragen ze bij aan de voortgang van de energietransitie.

In Nederland beschikt meer dan 70% van de EV-rijders thuis over zonnepanelen*. Met het einde van de salderingsregeling (januari 2027) in het verschiet, groeit de interesse voor hergebruik van goedkope en/of eigen opgewekte energie. V2G vormt een oplossing hiervoor, terwijl het tegelijkertijd bijdraagt aan het balanceren van het elektriciteitsnet in Nederland.

Dankzij V2G-technologie is laden bidirectioneel. Deze V2G service maakt het niet alleen mogelijk om het laden tijdens piekuren tijdelijk te onderbreken, maar ook om stroom terug te leveren aan het net wanneer de vraag naar elektriciteit hoog is. Het laden van de auto gebeurt op momenten dat het aanbod van hernieuwbare energie op het elektriciteitsnet groot is en de stroom dus goedkoper, waardoor consumenten aanzienlijk kunnen besparen. De technologie heeft geen invloed op de gewenste actieradius: het systeem zorgt ervoor dat de auto wordt opgeladen tot het door de klant gewenste niveau, zodat die klaar is voor gebruik wanneer dat nodig is.

V2G in Nederland

Aangezien bidirectioneel laden een complexe nieuwe techniek is en ieder energienetwerk in Europa zijn eigen netbeheerders en specifieke kenmerken heeft, hebben Renault Group en vertrouwde partner We Drive Solar ervoor gekozen om in Nederland een lokaal ecosysteem op te tuigen: We Drive Solar, een toonaangevende aanbieder van innovatieve laadinfrastructuur. We Drive Solar is al tien jaar actief op het gebied van bidirectionele laadoplossingen en heeft een sleutelrol gespeeld bij meerdere wereldprimeurs, waaronder Utrecht energized.

Voor klanten die van de V2G-service willen profiteren, zijn de volgende onderdelen vereist:

Een elektrische auto van Renault Group met een voor V2G geschikte boordlader. In eerste instantie zijn dat de Renault 5 E-Tech electric, de Renault 4 E-Tech electric en de Alpine A290. Via de dealer kunnen klanten checken of het desbetreffende model geschikt is voor V2G.

Het V2G bidirectionele laadstation Solar Life van We Drive Solar**.

Een specifiek dynamisch energiecontract van een van de daarvoor geschikte stroomleverancier (Hegg) met bijbehorende mobiele app.

Verder dient de woning in Nederland te staan, geschikt te zijn om een thuislader te plaatsen en voorzien te zijn van een vaste internetverbinding, een 3-fase aansluiting en een slimme meter.

Marktintroductie V2G

In de komende weken begint een selecte groep early adopters met het gebruik van de V2G-service. De volledige marktintroductie voor het brede publiek staat gepland voor de eerste helft van 2026.

In de loop van 2026 wordt de V2G-service naar verwachting ook beschikbaar voor gebruik met andere elektrische modellen van Renault Group. Het gaat hierbij om auto’s die zijn uitgerust met een boordlader die geschikt is voor V2G-technologie. Verdere productinformatie wordt op dat moment gecommuniceerd.

Aanvullende details worden binnenkort gepubliceerd op een nieuwe website die in voorbereiding is.

* Nationaal Laadonderzoek 2023 (ElaadNL, VER, RVO)

** Met dit laadstation kunnen ook niet voor V2G geschikte elektrische of plug-in hybride auto’s opgeladen worden, maar geen stroom terugleveren.