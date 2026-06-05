Een jaar na de start van de eerste grootschalige uitrol van vehicle-to-grid (V2G) deelauto’s in Utrecht laat MyWheels zien hoe elektrische deelauto’s kunnen uitgroeien tot een nieuwe vorm van energie-infrastructuur. De V2G-deelauto’s van MyWheels naderen gezamenlijk inmiddels een ontlaadvermogen van 2 MW. Door deze stroom op piekmomenten terug te leveren aan het net wordt een bijdrage geleverd aan het verminderen van netcongestie.

Het project in samenwerking met We Drive Solar en Renault ging vorig jaar van start tijdens Utrecht Energized, waar de eerste 50 V2G-laadpunten en 50 Renault 5-deelauto’s werden geïntroduceerd. Inmiddels is het initiatief uitgegroeid tot het grootste V2G-deelautoproject van Europa en rijden er meer dan 350 V2G-deelauto’s in Nederland, waarvan 300 in Utrecht en 50 in Eindhoven. Er zijn vergevorderde plannen om V2G-deelauto’s op korte termijn ook in onder meer Amsterdam en Rotterdam uit te rollen.

Ook gebruikers zijn positief over de V2G-deelauto’s. In een recente enquête beoordelen zij de Renault 5 als deelauto met gemiddeld een 4,34 op 5. Daarnaast ziet 83 procent van de gebruikers de V2G-functionaliteit als een meerwaarde, terwijl 94 procent aangeeft dat de auto voldoende opgeladen was voor de geplande rit.

Deelauto’s als rijdende buurtbatterijen

De V2G-deelauto’s zijn uitgerust met bidirectionele laadtechnologie. Hierdoor kunnen de voertuigen niet alleen opladen, maar ook elektriciteit terugleveren aan het net. De deelauto’s laden op wanneer veel duurzame energie beschikbaar is, bijvoorbeeld uit zon en wind, en leveren deze energie terug tijdens piekuren.

Met een gezamenlijke batterijcapaciteit van 25 MWh en een ontlaadvermogen dat richting de 2 MW groeit, kunnen de elektrische deelauto’s bijdragen aan een flexibeler energiesysteem. Daarnaast laat eerder onderzoek van Haskoning zien dat 1.000 V2G-deelauto’s in Utrecht in 2027 al circa 3,7 MW flexibel vermogen kunnen leveren. Dat is voldoende om tijdens piekmomenten ongeveer 3.500 huishoudens van stroom te voorzien.

“De resultaten van het eerste jaar laten zien dat elektrische deelauto’s niet alleen een rol kunnen spelen in mobiliteit, maar ook onderdeel kunnen worden van het energiesysteem,” zegt Laurens van de Vijver, CEO van MyWheels. “Door steeds meer nieuwe V2G voertuigen in te zetten als rijdende buurtbatterijen willen wij een bijdrage leveren door duurzame energie slimmer te benutten en de druk op het elektriciteitsnet verlagen.”

MyWheels streeft ernaar om eind dit jaar 500 V2G-deelauto’s in Utrecht operationeel te hebben en in 2027 op te schalen naar 1.000 deelauto’s met teruglevercapaciteit.