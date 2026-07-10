Renault Group bereikt een belangrijke mijlpaal. Sinds 2010 zijn meer dan één miljoen elektrische auto’s in Frankrijk ontwikkeld en geproduceerd. Wat begon als een technologische keuze, is uitgegroeid tot een grootschalige industriële en commerciële realiteit. De grens van één miljoen onderstreept de transformatie van zowel het bedrijf als de Franse mobiliteitssector.

François Provost, CEO van Renault Group, zegt: “De mijlpaal van één miljoen door Renault Group in Frankrijk geproduceerde elektrische voertuigen is bovenal een bron van collectieve trots: trots op onze teams en toeleveranciers die ze bouwen, trots op onze klanten die ervoor kiezen, en trots op een Groep die zich op de lange termijn aan Frankrijk heeft verbonden. Sinds 2021 hebben we 13 miljard euro geïnvesteerd in de opbouw van de waardeketen voor elektrische voertuigen binnen onze Franse activiteiten. Mits aan de juiste voorwaarden wordt voldaan, zijn we van plan nog eens 13 miljard euro te investeren als onderdeel van ons middellangetermijnplan, futuREady.”

Industriële mijlpaal voor Frankrijk

De productie van één miljoen elektrische auto’s in Frankrijk is het resultaat van een vroege en consistente strategie. Sinds 2010 investeert Renault Group doelgericht in elektrische mobiliteit, onder meer met modellen zoals Renault Zoe E-Tech electric en Renault Kangoo E-Tech electric. Ook lichte bedrijfsauto’s maken deel uit van het aanbod, zoals Renault Trafic E-Tech electric en Renault Master E-Tech electric.

Door de ontwikkeling en productie in Frankrijk te verankeren, laat Renault Group zien dat elektrische auto’s lokaal concurrerend en breed toegankelijk kunnen zijn. Tegelijkertijd is geïnvesteerd in kennisontwikkeling: 53.000 medewerkers zijn opgeleid in nieuwe domeinen zoals batterijtechnologie, kunstmatige intelligentie en circulaire economie.

Electricity als symbool van transformatie

In Douai en Maubeuge produceerde de industriële hub Electricity inmiddels 600.000 elektrische auto’s. In vijf jaar groeide deze hub uit tot een van de belangrijkste productiecentra voor elektrische auto’s in Europa. Een belangrijk model binnen deze ontwikkeling is de Renault 5 E-Tech electric. Deze auto staat symbool voor een nieuwe generatie betaalbare elektrische auto’s. Eind 2025 werd de grens van 100.000 geproduceerde exemplaren bereikt. In 2026 groeit dit aantal verder door richting 200.000 exemplaren sinds introductie.

Het elektrische avontuur in Maubeuge begon in 2011 met de Kangoo Z.E.; tegenwoordig produceert de fabriek ook de elektrische Renault 4 E-Tech electric, marktleider in zijn segment in Frankrijk. De elektrificatie zorgt ook voor een positieve sociale dynamiek: tussen 2022 en 2025 zijn er 700 vaste banen gecreëerd, bovenop de 300 extra functies waarvoor momenteel personeel wordt geworven (met het oog op 2027) om de snel groeiende bedrijvigheid te ondersteunen.

In Douai heeft deze versnelling geleid tot de start van een nachtploeg (halftijds) en de aanstelling van 550 tijdelijke krachten sinds afgelopen oktober. Komende september zal de productielocatie het tempo verder opvoeren om aan de toenemende commerciële vraag te voldoen. Daarnaast ontwikkelt Electricity zich tot een multi-brand hub. Naast Renault en Alpine produceren de fabrieken ook auto’s voor Nissan en Mitsubishi. In de toekomst komt daar productie voor Ford bij.

Industriële transitie en economische impact

De productie van elektrische auto’s in Frankrijk heeft een directe economische impact. Renault Group biedt werk aan bijna 39.000 mensen in Frankrijk en ondersteunt circa 35.000 indirecte banen binnen de toeleveringsketen. De strategische focus ligt op lokale ontwikkeling en productie. Hierdoor blijven cruciale kennis en vaardigheden behouden. Tegelijkertijd worden kosten beheerst en innovaties sneller toegepast. Voor consumenten bieden elektrische auto’s bovendien praktische voordelen. Ze zijn minder afhankelijk van brandstofprijzen en kunnen thuis worden opgeladen. Dit resulteert in lagere gebruikskosten, bijvoorbeeld minder dan € 3,- per 100 kilometer.

Keuze voor waarde en soevereiniteit

In een mondiale markt met toenemende concurrentie kiest Renault Group voor een strategie gebaseerd op waarde en kwaliteit. In het licht van internationale concurrentie die inzet op lage prijzen, betekent produceren in Frankrijk – en het gebruik van lokaal geproduceerde voertuigen – steun aan een soevereine, innovatieve en duurzame industrie. De mijlpaal van één miljoen in Frankrijk geproduceerde elektrische voertuigen en de 600.000 door Electricity geproduceerde eenheden onderstrepen deze ambitie: het vormt een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van een duurzame en innovatieve mobiliteitsindustrie in Europa.