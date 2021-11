Q8 en Tango electric zetten via partnership met EVBox Group stevig in op alles-in-één-laadoplossingen voor bedrijven

Q8 en EVBox willen de overgang naar elektrisch rijden voor ondernemingen met een bedrijfswagenpark zo soepel mogelijk laten verlopen met de introductie van een nieuw, elektrisch totaalaanbod. Alles, van installatie tot service achteraf, wordt hierbij door Q8 verzorgd. Naast het leveren van de laadstations, ondersteunen de experts van EVBox Q8 om het aanbod en netwerk van Q8 en Tango electric voor bedrijven verder uit te breiden.

De bijhorende Q8- en Tango electric-laadpas geeft bovendien toegang tot 98% van alle laadstations in de Benelux. Dit is een grote stap in de transformatie van Q8 naar een duurzame mobiliteitsspeler.

Via dit aanbod kunnen werknemers hun elektrische bedrijfswagen zowel op kantoor met het EVBox BusinessLine-laadstation als thuis met de EVBox Elvi laden. Daarnaast kunnen ze met behulp van de Q8- en Tango electric-laadpas gebruikmaken van het publieke netwerk van ruim 92.000 laadpunten in de Benelux, waaronder ook EVBox-laadpunten.

“Bedrijven zijn massaal hun wagenpark aan het vergroenen en willen hierbij op een professionele manier ondersteund en ontzorgd worden. We zijn dan ook blij dat we hen, dankzij dit partnership met EVBox, kunnen helpen met een totaalpakket waarbij alles van A tot Z wordt verzorgd. Daarnaast blijven we ook volop het laadnetwerk uitbreiden dat via onze laadpas en app beschikbaar is in de Benelux én andere Europese landen.” – Geert De Mil, E-mobility Manager bij Q8

“We zijn trots op deze samenwerking met Q8, die hen in staat stelt hun klanten in de Benelux slimme en schaalbare laadoplossingen te bieden voor thuis en op kantoor. Het is mooi om te zien dat een bedrijf als Q8 zich volledig inzet voor een duurzame toekomst. Met gedeelde ambitie hopen we ze de komende jaren met onze uitgebreide ervaring in de markt te blijven ondersteunen.” – Daniël Geerts, Regional Director Benelux bij EVBox

Over Q8 en Tango

Q8 en Tango electric bieden via een app en een laadpas meer dan 150.000 laadpunten aan in Europa, voornamelijk in de Benelux. Verder bieden ze een geïntegreerde reeks slimme laadoplossingen, service voor professionele en residentiële e-chauffeurs, bedrijven, steden, onderweg, op het werk of thuis. De end-to-end aanpak dekt niet alleen de totaalkost om elektrisch te rijden in volle vrijheid, maar garandeert ook een concurrerende prijsstelling en beloont loyaliteit.

Q8 en Tango electric zijn een onderdeel van Q8, dat hiermee zijn ambitie waarmaakt om zich verder te ontwikkelen tot een duurzame mobiliteitsspeler en daarom blijft innoveren en investeren in toekomstgerichte mogelijkheden die elke klantreis duurzamer maakt. Zo zet het bedrijf naast electric ook in op duurzamere brandstoffen zoals HVO100, CNG en LNG. Q8 is met meer dan 465 Q8- en 196 Tango-tankstations en brandstofleveringen aan professionele eindgebruikers en resellers één van de grootste brandstofspelers in de Benelux. Het bedrijf is ook actief in de productie, marketing en verkoop van Q8-smeermiddelen. In de BeLux heeft Q8 ook een sterk retailnetwerk van meer dan 150 lokale ‘Shop&Go’-convenience stores, samen met Delhaize en Panos.

Over EVBox Group

EVBox Group is opgericht in 2010 en helpt vooruitstrevende bedrijven een duurzame toekomst op te bouwen met het bieden van flexibele en schaalbare laadoplossingen voor elektrische voertuigen. EVBox Group maakt elektrisch rijden voor iedereen toegankelijk met een uitgebreid aanbod aan commerciële laadstations en (ultra)snelladers van EVBox tot schaalbare laadbeheersoftware van Everon.

EVBox Group loopt voorop in onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve laadtechnologieën in meerdere laboratoria en fabrieken door heel Europa en Noord-Amerika. Vanuit de kantoren in Europa en met een sterke basis in veel andere markten werkt EVBox Group voortdurend aan een schonere toekomst voor ons vervoer.

Foto: Geert de Mil, E-mobility Manager bij Q8, (links) en Daniël Geerts, Regional Director Benelux bij EVBox, (rechts) ondertekenen het contract tussen Q8 en EVBox Group.