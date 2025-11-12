De provincie Noord-Holland stelt €150.000 beschikbaar aan Woningcorporatie Parteon om de nieuwbouwwoningen aan de D. Doniastraat in Zaandam eerder op te kunnen leveren aan de bewoners. Van dit geld wordt een batterij aangeschaft om de 44 woningen eerder van elektriciteit te voorzien. Zonder deze batterij zou de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk nog zeker 9 maanden duren, terwijl de woningen klaar zijn om bewoond te worden. Na gebruik kan de batterij, met een levensduur van 15 jaar, hergebruikt worden bij andere projecten in Noord-Holland.

Gedeputeerde Jelle Beemsterboer: “Dit is een goed voorbeeld van hoe we samen de woningbouw versnellen. Aansluitproblemen op het elektriciteitsnetwerk kunnen woningbouw ernstig vertragen. Door buiten de kaders te denken, flexibel te zijn en maatwerk te leveren hebben 44 gezinnen sneller een dak boven hun hoofd. Ik hoop dat dit andere bouwers inspireert om de samenwerking op te zoeken. De provincie Noord-Holland denkt, ook in financiële zin, graag mee over oplossingen van knelpunten zoals bij de D. Doniastraat. Dit soort trajecten zijn noodzakelijk om buiten de gebaande paden te denken, ook als provincie, met oog voor de complexiteit van de energietransitie en met het doel om woningbouw te realiseren in tijden van netcongestie”.

Netcongestie knelpunt voor woningbouw

Woningen kunnen steeds vaker niet gebouwd worden of niet aangesloten worden op het elektriciteitsnetwerk omdat er geen capaciteit is (netcongestie). De uitbreiding van het netwerk loopt achter en kan de vraag niet aan. Er is sprake van beperkte ruimte, drukte in de ondergrond en verschillende wensen bij partijen over vorm en regelgeving van de ruimtelijke inpassing van de elektriciteitsinfrastructuur. Hierdoor lopen woningbouwprojecten vertraging op of kunnen helemaal niet doorgaan. Omdat de huidige woningnood vraagt om snelle oplossingen voor alle vertragende factoren voor woningbouw, heeft de provincie hier samen met Parteon en Stichting Oranje Advies een tijdelijke oplossing voor gezocht en gevonden.

Er zijn tijdelijke oplossingen, zoals het inzetten van batterijen. De batterij vangt piekvragen op. En met een achterliggend systeem kunnen toch alle woningen van stroom worden voorzien. Deze batterij vraagt om een aanzienlijke investering. Parteon heeft de provincie daarom gevraagd om een bijdrage aan deze oplossing. Met Parteon is afgesproken dat deze oplossing in de toekomst ook op andere plekken in Noord-Holland kan worden ingezet om ook daar woningen tijdelijk van stroom te voorzien. Dit is voor de provincie een belangrijke reden geweest om nu bij te dragen.

Woningbouwproject D. Doniastraat Zaandam

De oorspronkelijke woningen aan de D. Doniastraat kampten met funderingsproblemen, verzakkingen, vocht, tocht en hoge stookkosten. Er is gekozen voor sloop en vervangende nieuwbouw. Bewoners kunnen na de bouw terugkeren naar hun woning. De nieuwe woningen zijn gasloos, hebben goede geluidsisolatie en hoog wooncomfort. De bouw maakt deel uit van de NH Bouwstroom: sneller en duurzamer bouwen met modulaire en conceptuele bouwmethoden.